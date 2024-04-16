Астролог Забелло посоветовала 17 апреля спорить и соревноваться, а 19 апреля строить любовь

С древних времен люди наблюдали за Луной, пытаясь разгадать ее тайны и использовать ее силу для улучшения своей жизни. И сегодня, в эпоху высоких технологий, мы все еще обращаемся к лунному календарю, чтобы планировать свои дела и принимать важные решения.

Ведический астролог Татьяна Забелло поделилась своими знаниями и опытом с читателями Teleprogramma.pro, раскрывая секреты лунного календаря на неделю до 21 апреля. Ее советы помогут вам выбрать благоприятные дни для начинаний и избежать неблагоприятных. Следуйте звездам, управляйте своей судьбой, и пусть лунный календарь станет вашим надежным помощником на пути к успеху!

Эта неделя не обещает дней, благоприятных для начинаний, поэтому, если возможно, отложите начало важных проектов до 30 апреля.

17 апреля. Подходит для обучения и медитации. Можете смело совершать жесткие действия, подавать судебные иски, участвовать в состязаниях, избавляться от вредителей.

18 апреля. Благоприятны церемонии, которые связанны с предками, браком, изучением древних знаний. Полезно обратиться в это время за помощью к людям, которые связаны с властью на государственном уровне, занимайтесь созданием семейного древа. Не давайте в долг, не делайте нетрадиционных поступков, не нужно покупать технические новинки.

19 апреля. Все начатое будет двигаться крайне медленно. Расслабляйтесь в этот день и наслаждайтесь, встречайтесь, когда нужно произвести впечатление, знакомьтесь, назначайте свидания. Хорошее время для брака, зачатия, начала партнерства, творчества и покупок. Не стройте в этот день долгосрочных планов.

20 апреля. Хороший день для заключения брака и назначения свидания, который приведет к свадьбу, смело регистрируйтесь на сайте знакомств, этот шаг будет успешным и результативным. Не ссорьтесь, и не стоит брать взаймы.

21 апреля. Хорошо пройдут работы по дому, садоводческая деятельность. Для разных начинаний день нейтральный.

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