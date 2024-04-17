Возьмите паузу! Каким знакам зодиака стоит набраться терпения с 17 апреля

Таролог Галина Янко назвала 17 апреля запутанным днем, когда даже сложная рутина может пойти не по плану.

Овны

Сроки поджимают, а тиканье часов действует вам на нервы. Положение планет относительно вашего знака учит искусству выдержки, несмотря на дедлайны. Разочарование может подстерегать вас, но именно в спокойном разуме кроются решения. Терпение может превратить препятствия в перспективы.

Раки

Переговоры могут пойти вкривь и вкось, а сделки — неожиданно сорваться, подвергая испытанию ваше обычно невозмутимое мировоззрение. Не позволяйте всему этому огорчить вас. Возьмите на вооружение более легкий подход. Если кто-то очень упрям и не хочет сотрудничать, просто оставьте это на потом. Через несколько дней они вполне могут передумать.

Девы

Финансовые дела могут стать временно запутанными. Неожиданная заминка может привести к тому, что доходы будут скорее утекать, чем приливать, и все же сегодняшняя кажущаяся засуха не бесконечна. Планетарная энергия побуждает вас к адаптации. Совсем скоро вам откроются более яркие финансовые горизонты, так что постарайтесь расслабиться.

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