Почему некоторые люди постоянно опаздывают — мнение астролога Юлии Бельской

Почему некоторые люди постоянно опаздывают? Это явление имеет свои причины, и одна из них может скрываться в астрологии, заверила издание Teleprogramma.pro астролог Юлия Бельская.

«Я, как практикующий астролог, предлагаю посмотреть на эту проблему со стороны астрологии, а точнее планеты, отвечающей за способность управлять нашим временем и чувствовать его, за выдержку, планирование и контроль», — сказала Бельская.

Планета Сатурн, отвечающая за управление временем, играет важную роль в этом вопросе. Сатурн — социальная планета, активизирующаяся только в обществе, при взаимодействии с социумом.

Она учит нас ответственности, умению распределять ресурсы, отказываться от лишнего и ненужного, строить долгосрочные планы. Люди с гармонично расположенным в карте рождения Сатурном обычно интуитивно чувствуют свои внутренние часы, им легче управлять временем.

«Приходить вовремя – это ведь не только проявление вежливости и уважения к окружающим, но и отражение внутреннего мира человека, от которого и зависит внешнее проявление времени! Вот тут и нужно замедлиться, то есть внутренне вы должны быть спокойны и в гармонии с собой, несмотря на ваши внешнюю активность. Находясь в спокойствии, мы возвращаемся в настоящий момент между прошлым и будущим – в здесь и сейчас, фокусируясь на себе, на своих чувствах и мыслях, благодарно принимая любые изменения вовне, любое развитие событий. Тогда у нас и получается оказываться в нужное время и в нужном месте!» — рекомендовала астролог.

Если у вас есть проблемы с управлением временем, то существуют общие рекомендации, которые помогут улучшить ситуацию:

Взгляните внутрь себя и найдите, где требуется реорганизация. Возможно, отсутствие прогресса в какой-то сфере жизни приводит к тому, что вы не спешите, у вас нет целей или желания что-то делать. Структурирование времени или тайм-менеджмент. Научитесь развивать «чувство времени»: занимаясь каким-либо делом, сверяйтесь со своими ощущениями, сколько это заняло минут, часов. Эмоции также не дают воспринимать время адекватно. Помогут различные техники тайм-менеджмента.

Важно помнить, что постоянные опоздания могут быть связаны не только с астрологией, но и с другими факторами. Внедрение рекомендаций поможет изменить жизнь к лучшему и избавиться от опозданий.

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