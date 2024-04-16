Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля для всех знаков зодиака

Весна в самом разгаре, на календаре уже середина апреля. Что же нас ждет в этот период? Кому-то повезет найти новую работу, кто-то встретит того самого или наоборот — избавится от опостылевших отношений. Одним стоит бережнее относиться к деньгам, а другим придется рискнуть. Обо всем этом Teleprogramme.pro рассказал астролог Олег Персидский.

Знаки огня

Овен

Вы должны оставаться расчетливым и методичным в финансовых проектах и рабочих делах. На этой неделе путешествие с любимым человеком может оказаться благоприятным. Ваше здоровье будет радовать вас.

Лев

У вас достаточно денег, чтобы удовлетворить ваши потребности и желания. В отношения с партером не забывайте о понимании и поддержке — это две важные вещи, которые помогают связи стать гармоничной и прочной. Активный отдых на свежем воздухе поможет вам зарядиться энергией.

Стрелец

Вы, вероятно, получите хорошие возможности в финансовой сфере. Ожидается, что все будет хорошо, и вам повезет так же и в любви. Стресс и проблемы со здоровьем будут обходить вас стороной.