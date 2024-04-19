Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля для всех знаков зодиака

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Что нас ждет?

«Выпрямляющийся» ретроградный Меркурий может последним аккордом подложить нам приличных размеров свинью. Поэтому никаких сомнительных заведений не посещаем, за вещами следим, негативным эмоциям воли не даем.

Но есть и плюсы – можно и нужно мириться с тем, кто нам дорог, оставляя все ссоры и недоразумения в прошлом.

Teleprogramma.pro поможет понять, какие действия совершать знакам Зодиака, а от каких лучше воздержаться.

Телец

Вы попадете в поле зрения влиятельных людей и произведете на них самое лучшее впечатление. Главное, не поддавайтесь нервозности и никому не грубите.

Любовь

Если вы хотите прекратить отношения, постарайтесь сделать это мирно, сейчас у вас это может получиться. В стабильных отношениях наступит гармония.

Финансы

Не соглашайтесь на выгодные предложения сразу, возьмите время на подумать. В них не все так гладко, как кажется.

Здоровье

Поухаживайте за собой – массажи, бани, вкусное и при этом правильное питание, медитации и расслабление. Вам понравится.

Овен

Если кто-то не соответствует вашим высоким стандартам, не нужно спускать на него всех собак. Все мы всего лишь люди. Да и нервы свои сбережете. А если кто-то придет и начнет учить вас жизни, кивайте, улыбайтесь… И делайте так, как считаете нужным. Сейчас вы на редкость продуктивны и сконцентрированы на своих задачах.

Близнецы

В вашу жизнь придут люди яркие, интересные, необычные. Может быть, даже постучится кто-то из прошлого. Любуйтесь их яркостью со стороны и не подпускайте слишком близко – от них в итоге будет больше проблем, чем радости. Направьте свою энергию на собственные дела, но при этом избегайте переутомления, физического и эмоционального.

Рак

Ракам пора вспомнить, что самые главные в их жизни – они сами, и никто лучше них не сможет рулить их жизнью. Так что берите бразды правления в свои руки и двигайтесь в том направлении, которое для вас сейчас важнее всего. А там за вами и люди потянутся, видя вашу энергию и целеустремленность.

Лев

Львы почувствуют себя королями мира, но это чувство может подвести вас под монастырь – если вы неверно рассчитаете силы, энергия у вас закончится гораздо раньше, чем та гора дел, которую вы возьметесь одолеть. Прежде чем браться за реализацию, распишите ваши наполеоновские планы по пунктам и спокойно выполняйте их один за другим.

Дева

Девы – очень последовательные товарищи. Воспользуйтесь этой вашей способностью и запланируйте, когда и чем вы будете заниматься на этой неделе. Обязательно включите в планы большое количество общения – с руководством, с коллегами, с друзьями и семьей. Внимание потребуется уделить всем.

Весы

Вы наконец-то сможете взяться за дело, за проект, который долго откладывали на потом. Действуйте спокойно, без суеты, шаг за шагом идя к намеченной цели. Вас довольно быстро заметят, и вы сумеете обаять нужных людей, что благоприятно отразится на вашем благосостоянии.

Скорпион

Скорпионы привыкли любыми способами добиваться своего – не мытьем так катаньем. На этой неделе эта стратегия даст сбой – подобное упорство будет слишком сильно раздражать окружающих, чтобы продолжать в том же духе. Чтобы сбросить напряжение и агрессию, занимайтесь спортом, гуляйте, можно выехать на природу.

Стрелец

Стрельцы окажутся на самых своих «любимых» качелях – эмоциональных. То вы будете любить весь мир, то начнете завидовать Раскольникову с его топором. Учтите, никаких противоправных действий и нарушения закона! На этой неделе даже мелкие нарушения выйдут вам боком. Выдыхайте, правильно питайтесь и больше спите. Это поможет.

Козерог

С одной стороны, Козерогам нужно освоить делегирование – у вас слишком много задач, чтобы тащить все в одиночку. С другой– положиться сейчас особо не на кого, люди вокруг рассеянные и необязательные. Все, что вы можете сделать – усилить контроль… И найти время для отдыха и расслабления. Вы ко всему начнете относиться проще.

Водолей

Водолеям стоит больше интересоваться своим окружением: кто чем живет, у кого какие увлечения, какие мысли и переживания. Так вы сможете лучше понять людей и наладить хороший контакт. К вам потянутся, а уж вы сумеете направить окружающих в нужное русло, чтобы приблизить исполнение общей цели.

Рыбы

Рыбы заметят, как меняется мир вокруг, а затем поймут, что вслед за переменами внешними пришла и внутренняя трансформация. В этом состоянии очень правильно заботиться о себе: отказаться от вредных привычек, пить больше воды, много бывать на свежем воздухе, улучшить рацион питания и вовремя ложиться спать.

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