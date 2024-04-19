Гороскоп на неделю с 22 по 28 апреля для всех знаков зодиака

«Выпрямляющийся» ретроградный Меркурий может последним аккордом подложить нам приличных размеров свинью. Поэтому никаких сомнительных заведений не посещаем, за вещами следим, негативным эмоциям воли не даем.

Но есть и плюсы – можно и нужно мириться с тем, кто нам дорог, оставляя все ссоры и недоразумения в прошлом.

Teleprogramma.pro поможет понять, какие действия совершать знакам Зодиака, а от каких лучше воздержаться.

Телец

Вы попадете в поле зрения влиятельных людей и произведете на них самое лучшее впечатление. Главное, не поддавайтесь нервозности и никому не грубите.

Любовь

Если вы хотите прекратить отношения, постарайтесь сделать это мирно, сейчас у вас это может получиться. В стабильных отношениях наступит гармония.

Финансы

Не соглашайтесь на выгодные предложения сразу, возьмите время на подумать. В них не все так гладко, как кажется.

Здоровье

Поухаживайте за собой – массажи, бани, вкусное и при этом правильное питание, медитации и расслабление. Вам понравится.

Овен

Если кто-то не соответствует вашим высоким стандартам, не нужно спускать на него всех собак. Все мы всего лишь люди. Да и нервы свои сбережете. А если кто-то придет и начнет учить вас жизни, кивайте, улыбайтесь… И делайте так, как считаете нужным. Сейчас вы на редкость продуктивны и сконцентрированы на своих задачах.

Близнецы

В вашу жизнь придут люди яркие, интересные, необычные. Может быть, даже постучится кто-то из прошлого. Любуйтесь их яркостью со стороны и не подпускайте слишком близко – от них в итоге будет больше проблем, чем радости. Направьте свою энергию на собственные дела, но при этом избегайте переутомления, физического и эмоционального.

Рак

Ракам пора вспомнить, что самые главные в их жизни – они сами, и никто лучше них не сможет рулить их жизнью. Так что берите бразды правления в свои руки и двигайтесь в том направлении, которое для вас сейчас важнее всего. А там за вами и люди потянутся, видя вашу энергию и целеустремленность.

Лев

Львы почувствуют себя королями мира, но это чувство может подвести вас под монастырь – если вы неверно рассчитаете силы, энергия у вас закончится гораздо раньше, чем та гора дел, которую вы возьметесь одолеть. Прежде чем браться за реализацию, распишите ваши наполеоновские планы по пунктам и спокойно выполняйте их один за другим.

Дева

Девы – очень последовательные товарищи. Воспользуйтесь этой вашей способностью и запланируйте, когда и чем вы будете заниматься на этой неделе. Обязательно включите в планы большое количество общения – с руководством, с коллегами, с друзьями и семьей. Внимание потребуется уделить всем.

Весы

Вы наконец-то сможете взяться за дело, за проект, который долго откладывали на потом. Действуйте спокойно, без суеты, шаг за шагом идя к намеченной цели. Вас довольно быстро заметят, и вы сумеете обаять нужных людей, что благоприятно отразится на вашем благосостоянии.

Скорпион

Скорпионы привыкли любыми способами добиваться своего – не мытьем так катаньем. На этой неделе эта стратегия даст сбой – подобное упорство будет слишком сильно раздражать окружающих, чтобы продолжать в том же духе. Чтобы сбросить напряжение и агрессию, занимайтесь спортом, гуляйте, можно выехать на природу.

Стрелец

Стрельцы окажутся на самых своих «любимых» качелях – эмоциональных. То вы будете любить весь мир, то начнете завидовать Раскольникову с его топором. Учтите, никаких противоправных действий и нарушения закона! На этой неделе даже мелкие нарушения выйдут вам боком. Выдыхайте, правильно питайтесь и больше спите. Это поможет.

Козерог

С одной стороны, Козерогам нужно освоить делегирование – у вас слишком много задач, чтобы тащить все в одиночку. С другой– положиться сейчас особо не на кого, люди вокруг рассеянные и необязательные. Все, что вы можете сделать – усилить контроль… И найти время для отдыха и расслабления. Вы ко всему начнете относиться проще.

Водолей

Водолеям стоит больше интересоваться своим окружением: кто чем живет, у кого какие увлечения, какие мысли и переживания. Так вы сможете лучше понять людей и наладить хороший контакт. К вам потянутся, а уж вы сумеете направить окружающих в нужное русло, чтобы приблизить исполнение общей цели.

Рыбы

Рыбы заметят, как меняется мир вокруг, а затем поймут, что вслед за переменами внешними пришла и внутренняя трансформация. В этом состоянии очень правильно заботиться о себе: отказаться от вредных привычек, пить больше воды, много бывать на свежем воздухе, улучшить рацион питания и вовремя ложиться спать.