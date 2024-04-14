Интуиция, трудолюбие, накопленные заслуги: какие знаки зодиака рождены, чтобы стать миллиардерами, и что им для этого нужно

Миллиардерами не только становятся, ими рождаются. Астролог Элеонора Гинзбург рассказала Teleprogramma.pro, какие знаки зодиака могут стать наиболее успешными в этом направлении. Три счастливчика — Телец, Весы и Рыбы — рождены, чтобы обрести настоящее богатство.

Телец

С Тельцами все более-менее понятно, потому что этот знак отвечает за финансы, за накопление. Ему, как говорится, сам Бог велел зарабатывать, накапливать. Но и обязательно делиться со всеми, ведь высшая способность Тельца — это щедрость и умение делиться с окружающими своим богатством, материальным и духовным. И вот если для Тельца свойственна такая щедрость, он может действительно стать очень богатым.

Весы

Весы, скорее, играют на том, что они находятся в социальном поле, но не забываем, что и Тельцом и Весами управляет Венера. Просто в Тельце Венера является первым управителем, главным, который отвечает как раз за материальное благополучие. В Весах Венера — второй управитель, то есть тоже хозяин знака, поэтому безусловно они стремятся к богатству, к эстетике, к роскоши. Но Весы, скорее, за счет статуса, за счет социального положения выезжают и за счет общественных связей.

Потому что Весы всегда такие — общественные, партнерские, они элитарные. Вот слова «элитность», «элитарность» — ключевые для Весов, то есть они где-то вращаются в элитных кругах и там находят себе возможности для обогащения. Также Весы — лучшие переговорщики, а в бизнесе это крайне важно. Поэтому благодаря их способности к дипломатии, переговорам, умению идти на компромиссы они безусловно достигают хороших результатов.