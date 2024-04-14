Интуиция, трудолюбие, накопленные заслуги: какие знаки зодиака рождены, чтобы стать миллиардерами, и что им для этого нужно

Миллиардерами не только становятся, ими рождаются. Астролог Элеонора Гинзбург рассказала Teleprogramma.pro, какие знаки зодиака могут стать наиболее успешными в этом направлении. Три счастливчика — Телец, Весы и Рыбы — рождены, чтобы обрести настоящее богатство.
Телец
С Тельцами все более-менее понятно, потому что этот знак отвечает за финансы, за накопление. Ему, как говорится, сам Бог велел зарабатывать, накапливать. Но и обязательно делиться со всеми, ведь высшая способность Тельца — это щедрость и умение делиться с окружающими своим богатством, материальным и духовным. И вот если для Тельца свойственна такая щедрость, он может действительно стать очень богатым.
Весы
Весы, скорее, играют на том, что они находятся в социальном поле, но не забываем, что и Тельцом и Весами управляет Венера. Просто в Тельце Венера является первым управителем, главным, который отвечает как раз за материальное благополучие. В Весах Венера — второй управитель, то есть тоже хозяин знака, поэтому безусловно они стремятся к богатству, к эстетике, к роскоши. Но Весы, скорее, за счет статуса, за счет социального положения выезжают и за счет общественных связей.
Потому что Весы всегда такие — общественные, партнерские, они элитарные. Вот слова «элитность», «элитарность» — ключевые для Весов, то есть они где-то вращаются в элитных кругах и там находят себе возможности для обогащения. Также Весы — лучшие переговорщики, а в бизнесе это крайне важно. Поэтому благодаря их способности к дипломатии, переговорам, умению идти на компромиссы они безусловно достигают хороших результатов.
Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky
Рыбы
Рыбы выезжают в основном на интуиции, потому что Рыбы — знак самый интуитивный. Они чувствуют, куда нужно плыть, в какую сторону, где там рыбка клюет. Да и так далее. Вот поэтому Рыбы выезжают за счет интуиции, за счет такой гибкости своей, быстроты реагирования. И не забываем, что в Рыбах первый управитель — Нептун, он как раз за интуицию отвечает. А второй управитель Рыб — Юпитер, то есть это статус, это социальность, влияние. То есть рыбы способны к влиянию, а значит, они способны встроиться в какой-то процесс, где можно добыть большие деньги. Венера в Рыбах находится в экзальтации, то есть все три знака отмечены Венерой, как бы это ни было странно.
Но важны детали
Если говорить об индивидуальных показателях. Будет ли человек богат, зависит, во-первых, от показателей его гороскопа, конечно. То есть должны быть какие-то очень хорошие показатели в знаке Тельца, возможно, Скорпиона, потому что Скорпион связан с очень большими деньгами и крупными финансовыми потоками, Телец — это более простой способ накопления. И обязательно должны стоять хорошие планеты, светлые. Бывает и так что Черная Луна находится где-нибудь в Тельце или в Скорпионе, и человек является богатым, но это скряга, либо это такой криминальный авторитет, которому богатство достается нехорошим путем.
И второй момент — это второй дом гороскопа. Дом индивидуального гороскопа, который отвечает за финансы, то есть там должны быть какие-то важные и хорошие показатели. Это десятый дом, который связан с карьерой. Карьера у нас часто напрямую связана с богатством, хотя и не всегда. Но 10-й дом — это статус. Поэтому, например, Юпитер в 10-м доме дает человеку, который занимает не последнее карьерное положение, является руководителем, хозяином бизнеса и прочее. А значит, он будет иметь определенное материальное благосостояние. Если нет противопоказаний по Тельцу по второму дому, по восьмому дому, быть может, и так далее.
Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky
Богатый человек щедр
Рассмотрим вне гороскопа еще одну очень важную категорию. Это заслуги. Чтобы мы что-то могли иметь, у нас должны быть накопленные заслуги. Это уже чисто буддийская категория.
Это очень важно, потому что все, что мы имеем в жизни, все благое, мы получаем благодаря тому, что у нас есть определенные заслуги. И если эти заслуги у нас исчерпаны, а такое случается, мы их тратим, исчерпываем, то тогда у нас начинаются в жизни менее приятные ситуации.Заслуги нарабатываются путем обычной мирской щедрости — когда мы помогаем другим, занимаемся благотворительностью, мы щедры, мы добры ко всем.
Но это такой маленький способ накопления заслуг. А величайший способ накопления заслуг — это наша духовная практика. Когда мы посвящаем свои заслуги на благо всех живых существ, тогда они у нас накапливаются и остаются, и помогают нам. Но здесь тоже нужно отметить, что наличие заслуг помогает прежде всего накопить мудрость.
Потому что без накопления заслуг мы не можем накопить мудрости, достичь просветления. Побочным эффектом является благополучная мирская ситуация. Но это не обязательно великое богатство. Это уже зависит от показателей гороскопа человека и многих других факторов.