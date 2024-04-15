Не время для амбиций! Каким знакам зодиака лучше отложить карьерные планы с 15 апреля

Таролог Галина Янко назвала 15 апреля неблагоприятным днем в отношении карьеры.

Весы

Если вы чувствуете, что внутренние проблемы и повторяющиеся шаблоны тормозят прогресс, то сегодняшний день может стать шансом отпустить контроль и позволить течению жизни направлять вас. Это не означает поражения, но может быть стратегически важным принятием неизбежного. Плывите по течению и вы откроете новые пути.

Стрельцы

На ваши амбиции влияют трудности групповой динамики. Связь Марса и Сатурна намекает на влияние, которое может отсрочить ваши планы. Это временный этап, поэтому постарайтесь справиться с ним дипломатично. Проблемы, создаваемые другими, могут раздражать, но это не надолго. Борьба с ними может истощить вашу энергию, поэтому плывите по течению и берегите силы.

Рыбы

Ваши профессиональные усилия могут зайти в тупик, препятствуя прогрессу. Соединение Солнца с Марсом предвещает несколько дней, когда прогресс может застопориться. На самом деле это всего лишь заминка на вашем пути к успеху. Сопротивляйтесь желанию противостоять этому течению, так как форсирование событий может привести к ненужной суматохе и стрессу. Вместо этого воспользуйтесь моментом, чтобы отдышаться и перестроиться. Терпение — ваш союзник.