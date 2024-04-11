Какие знаки зодиака могут получить денежное вознаграждение с 11 апреля

Таролог Галина Янко назвала 11 апреля благоприятным днем в денежном плане.

Тельцы

С положением планет в вашей денежной зоне вы можете почувствовать, что должны ответственно относиться к своим деньгам. Но если у вас есть отличная идея, то для того, чтобы произвести впечатление на нужного человека, возможно, придется вложить деньги в себя. В целом вы будете весьма креативны и предприимчивы. Пойдите на просчитанный риск, если вам представится такая возможность.

Раки

Луна в вашем знаке соединяется с Юпитером, что говорит о том, что вас ждет что-то хорошее. Если какой-то план воплотился в жизнь и все наконец-то встало на свои места после напряженной работы, почему бы не пригласить друзей, чтобы отпраздновать это событие. Увлекательная возможность показывает свои первые ростки. Ухаживайте за ними, и вскоре вы пожнете плоды.

Рыбы

Может показаться, что ретро-Меркурий нажал кнопку перемотки в вашей жизни. Приготовьтесь к взрыву из прошлого, так как есть вероятность случайной встречи или желание вновь посетить старые места. Используйте это время, чтобы связать концы с концами и завершить дела, которые затянулись. Вы будете вознаграждены за добрые дела, совершенные в прошлом. Не удивляйтесь, если получите подарок или бонус на работе.