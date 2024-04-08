Назван точный день, когда человечество сможет изменить жизнь в лучшую сторону

3 июня 2024 года станет знаковым моментом для всего человечества, по мнению астропсихолога Екатерины Морозовой. Этот день, который уже близок, обещает иметь глобальные последствия и окажет влияние на жизнь каждого человека. В этот день астрологи будут наблюдать гармоничные аспекты Юпитера с Плутоном, что является значимым событием в мире астрологии.

Согласно словам Екатерины Морозовой, данный аспект символизирует перемены в сознании людей в ближайшие годы. Однако она подчеркивает, что для людей аспект видится гармоничным, это поможет перейти на новый уровень безболезненно.

«Этот транзит может помочь вам обрести смысл и понять то, что раньше было за гранью вашего понимания», — сказала Морозова Teleprogramma.pro.

Она настоятельно рекомендует не игнорировать информацию, которая будет поступать к людям в конце весны, а также в первые дни июня, поскольку она является критически важной для их будущего.

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