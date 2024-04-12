Гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля для всех знаков зодиака

Неделя будет куда спокойнее, чем предыдущие, хотя эмоциональный фон все еще оставляет желать лучшего. Планы могут срываться, и придется подстраиваться под ситуацию, к тому же время по-прежнему травмоопасное и чревато авариями. Так что дипломатичность и осторожность не помешают. Зато в нас проснется творческое начало, а дела на работе у многих пойдут в гору.

Как сложится неделя у каждого из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Овен

Овнам будет трудно взять себя в руки и сконцентрироваться хоть на чем-то. Пожалейте себя и возьмите тайм-аут. Даже вам нужно когда-то останавливаться и отдыхать.

Любовь

Обычно вас видно за версту, но теперь настала пора побыть тихими и незаметными. Меньше говорите, больше слушайте, заботьтесь о своих близких.

Финансы

Вас будет бросать из крайности в крайность – то вы захотите прокутить все и сразу, то вам станет жалко тратить каждую копейку. Верное решение, как всегда, где-то посередине.

Здоровье

Нет предела совершенству, но если вы настроились на медицинские косметические процедуры, перенесите их на другую неделю. Возможно, вы поймете, что вам это не надо.

Телец

Тельцов может штормить. Не конфликтуйте на эмоциях, ссоры вам не нужны. А поскольку неделя для спорта не слишком подходящая, лучше всего перенаправить накопившуюся энергию на домашние хлопоты. Мелкий ремонт, масштабная уборка, перестановка… Дома всегда найдется куча дел.

Близнецы

На этой неделе особенно важно соблюдать режим труда и отдыха. Так что работать до невменяемого состояния не надо, но и откровенно плевать в потолок – тоже. Если кому-то нужна ваша помощь – не отказывайте, особенно если дело касается мудрого совета. Вам это нетрудно, а человеку поможете, к тому же «плюсик в карму» заработаете.

Рак

Раков преследует весенняя хандра, поддаваться которой – последнее дело. Вас спасет приятное общество и любимое дело. Если у вас есть творческое хобби – самое время им заняться. А вот ругаться ни с кем не следует, лучше промолчите, чем раздувать скандал, о котором очень скоро пожалеете.

Лев

Львы окажутся в центре внимания и будут блистать. Ваше красноречие поможет вам повести за собой людей. В общем, все как вы любите. Однако у этой медали есть и вторая сторона – в толпе последователей обязательно найдутся завистники, которые спросят вас за каждое сказанное слово, так что будьте осторожны с обещаниями.

Дева

Ударный труд и все прошлые усилия принесут свои плоды – вам все будет даваться легко, вы сможете добиться нужного результата, прилагая минимум сил. И когда вы почувствуете, что дело перестало двигаться, это значит только одно – пора отдохнуть. Не форсируйте события, посвятите время себе.

Весы

Если жизнь заставляет вас довести до логического завершения какое-то дело, не сопротивляйтесь, идите и делайте. Даже если трудно и не хочется. Потому что в противном случае позже придется делать еще больше. И не поддавайтесь негативным эмоциям, пусть те, кто вас раздражает, идут с миром. Вам без них будет лучше.

Скорпион

Скорпионам будет непросто – на вас со всех сторон начнут сыпаться задачи, дела, вопросы, проблемы. И все это потребует вашего непосредственного участия и ответственных решений. Это порядком выматывает, к тому же на этой неделе стресс заедать противопоказано, да и другим искушениям поддаваться нельзя. Крепитесь, это не навсегда.

Стрелец

Неделя довольно нервная, вам не раз захочется хлопнуть дверью и уйти. Чтобы этого не случилось, расходуйте свои силы экономно, и физические, и эмоциональные. Живите словно бы вполсилы, не перенапрягайтесь, в конфликты не вступайте. И тогда вы в какой-то момент почувствуете, как напряжение отпускает и вас наполняет позитивная энергия.

Козерог

Работы у Козерогов – непочатый край, только вы и можете справиться с такой нагрузкой. К тому же неделя пройдет в спорах и стремлении отстоять свою точку зрения. Для вас ваша правота будет очевидна, но не для окружающих. Главное, постарайтесь донести свои мысли так, чтобы дело не дошло до криков и ругани.

Водолей

Водолеи бросят все свои силы на работу. Командировки, переговоры, сделки, знакомства… Вам по ощущениям и спать-то будет некогда, но будучи на подъеме, вы не сочтете это проблемой. Однако технику безопасности никто не отменял: откажитесь от экстрима, непривычной и необычной деятельности, не рискуйте.

Рыбы

Рыбы будут торопиться, принимать импульсивные решения, могут сорить деньгами и даже писать заявления об увольнении. Наверное, вы уже догадались, что это все в корне неверно. Дайте себе время, страсти улягутся, и вы сможете понять, что из этого сумбура действительно стоит вашего внимания.