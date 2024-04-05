Перемены глобального масштаба ждут людей после 21 апреля, рассказала астролог Екатерина Морозова

В 2024 году ожидаются важные космические события, которые могут иметь значительные глобальные последствия.

Некоторые астрологи предполагают, что эти события могут привести к изменениям, влияющим на характеры и судьбы людей. Кроме того, возможны неожиданные космические явления, которые могут повлиять на астрологические расчеты и предсказания.

Астропсихолог Екатерина Морозова рассказала Teleprogramma.pro, что одно из них мы увидим совсем скоро — 21 апреля. В этот день произойдет соединение Юпитера и Урана в знаке Тельца. И людям стоит к нему подготовиться, поскольку данное явление будет касаться материального благополучия, их денежной энергии.

Вместе с тем многие личности смогут из финансовых изменений подчерпнуть собственную выгоду и оказаться на коне, открыв для себя более счастливый и выгодный путь. Крайне важно, чтобы люди не боялись все поставить на кон и активно двинуться вперед к новым начинаниям. При определенной смелости они могут многого достичь, а изменения, которые могли их пугать, дадут великолепный результат.

«Это соединение в знаке Тельца говорит о переменах глобального масштаба в экономическом и финансовом плане, может принести неожиданные события или необходимость рискнуть или сделать что-то по-новому», — прокомментировала астропсихолог.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».