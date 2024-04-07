Какие два знака зодиака должны «отсидеться» до 25 апреля в тишине, потом будет прорыв

До 25 апреля жители планеты Земля будут чувствовать на себе воздействие ретроградного Меркурия.

Огненным знакам придется в это время максимально тяжело, их так и будет порывать к конфликтам, рассказала Teleprogramma.pro Анна Савельева — таролог, нумеролог, астролог, психолог по ЧС и онкопсихолог. Сдерживайтесь, говорите себе, что это все не на самом деле, вам кажется, что мир ополчился против вас!

Непросто будет и водным знакам, которые будут ощущать эмоциональную нестабильность. Постарайтесь избежать истерик.

Два земных знака – Тельцы и Козероги – могут, в принципе довольно спокойно перенести ретроградность, но только если отойдут в сторону от важных дел и займутся планированием своей жизни после завершения этого непростого периода.

«Занимаясь планированием и тогда ретро-Меркурий им пойдет на пользу. После 25 апреля они могут смел начинать новые проекты», - сказала Савельева.

Она заметила, что третий земной знак Дева в ретроградность будет великолепно себя ощущать, она никак не повлияет на его судьбу благодаря природной скрупулезности.

Повезет и воздушному знаку Близнецы, который отлично подстраиваются под любое движение.

«Близнецы даже смогут получить определенную выгоду из ретроградного Меркурия. Они поймут, что находятся на коне и у них все в судьбе замечательно. Огонь им даже добавит некоторой внутренней энергии для завершения дел», - сказала астролог.

Остальным воздушным знакам нужно быть осторожными с коммуникациями и техникой.

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