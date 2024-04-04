Почему жизнь Стрельцов, Близнецов и Львов кардинально переменится в апреле: вам помогут

Апрель 2024 года — практически полностью пройдет под влиянием ретроградного Меркурия. Вместе с тем это мощное энергетическое воздействие может спровоцировать многие позитивные изменения.

Астролог Виктор Богданов рассказал Teleprogramma.pro, что Стрельцы, Близнецы и Львы смогут повернуть свою судьбу в лучшую сторону, а помогут им в этом небесные покровители.

Меркурий поддержит интеллектуальную активность и коммуникабельность Близнецов. Этим людям важно не побояться выйти из зоны комфорта и решиться на получение новых знаний и опыта. Благодаря этому они смогут многого добиться. В апреле Близнецам также рекомендовано путешествовать.

Солнце в секторе творчества и самовыражения Львов подарит им вдохновение, таланты этих людей признают. А их харизма привлечет к ним новых полезных личностей, подарит великолепные возможности для роста. Смело начинайте новые проекты, они дадут хороший эффект.

Юпитер расширит горизонты на жизненном пути Стрельцов, откроет им новые возможности. Путешествуйте и повышайте свою квалификацию, учитесь чему-то новому, это отразится на вашей судьбе в наилучшем виде. Также Стрельцов ждет укрепление партнерства с иностранцами и друзьями.

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