Тайные возможности ретроградного Меркурия: рекомендации астропсихолога

Екатерина Морозова, астропсихолог, поведала читателям Teleprogramma.pro, что в период ретроградного Меркурия, который начался 2 апреля и продлится до 25 апреля 2024 года в знаке Овен, стоит обратить внимание на завершение старых дел и наведение порядка в жизни.
В такие периоды она рекомендовала обязательно:
- Заканчивать старые дела.
- Наводить порядок в бумагах, документах, дома, на рабочем месте.
- Переделывать, пересматривать, избавляться от ненужных вещей.
- Возобновлять старые дружеские отношения.
- Путешествовать по местам, в которых уже бывали.
- Вернуться к прошлым идеям и проектам и довести дело до конца.
- Искать потерянные вещи.
Морозова отмечает, что периоды ретроградного движения планет не являются ни хорошими, ни плохими.
«Они просто имеют свои особенности», — заметила эксперт.