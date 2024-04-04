Тайные возможности ретроградного Меркурия: рекомендации астропсихолога

Екатерина Морозова, астропсихолог, поведала читателям Teleprogramma.pro, что в период ретроградного Меркурия, который начался 2 апреля и продлится до 25 апреля 2024 года в знаке Овен, стоит обратить внимание на завершение старых дел и наведение порядка в жизни.

В такие периоды она рекомендовала обязательно:

Заканчивать старые дела.

Наводить порядок в бумагах, документах, дома, на рабочем месте.

Переделывать, пересматривать, избавляться от ненужных вещей.

Возобновлять старые дружеские отношения.

Путешествовать по местам, в которых уже бывали.

Вернуться к прошлым идеям и проектам и довести дело до конца.

Искать потерянные вещи.

Морозова отмечает, что периоды ретроградного движения планет не являются ни хорошими, ни плохими.

«Они просто имеют свои особенности», — заметила эксперт.

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