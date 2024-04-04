Тайные возможности ретроградного Меркурия: рекомендации астропсихолога

Люди могут стать счастливее в эти дни. Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky

В период ретроградного Меркурия астропсихолог Екатерина Морозова рекомендует сосредоточиться на завершении старых дел.

Екатерина Морозова, астропсихолог, поведала читателям Teleprogramma.pro, что в период ретроградного Меркурия, который начался 2 апреля и продлится до 25 апреля 2024 года в знаке Овен, стоит обратить внимание на завершение старых дел и наведение порядка в жизни.

В такие периоды она рекомендовала обязательно:

  • Заканчивать старые дела.
  • Наводить порядок в бумагах, документах, дома, на рабочем месте.
  • Переделывать, пересматривать, избавляться от ненужных вещей.
  • Возобновлять старые дружеские отношения.
  • Путешествовать по местам, в которых уже бывали.
  • Вернуться к прошлым идеям и проектам и довести дело до конца.
  • Искать потерянные вещи.

Морозова отмечает, что периоды ретроградного движения планет не являются ни хорошими, ни плохими. 

«Они просто имеют свои особенности», — заметила эксперт.

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