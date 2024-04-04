Кармический день 04.04.2024: используйте шанс переписать свою судьбу и очистить жизнь

Сегодня удивительный день — 04.04.2024! Каждый человек сможет исправить свои ошибки, очистить карму и направить судьбу на благоприятный путь.

Изданию Teleprogramma.pro дала комментарий нумеролог Арзу Кабарухина. Она рассказала, что 4 апреля 2024 года является кармическим днем, который идет под числом 13. По словам эксперта, в этот день люди смогут выровнять перекосы, которые когда-либо допустили.

«В этот день карму можно переписать. Сегодня вы сможете разрешить любые конфликты, потому что любой конфликт — это непроработанные обиды. В этот день вы сможете с кем-то помириться, в чем-то признаться, потому что вас обязательно простят», — сказала Арзу Кабарухина.

Также нумеролог посоветовала всем сходить в церковь, поставить свечи святым, заказать службы о здравии себе и близким, попросить прощения у Бога и у тех, кого когда-либо могли обидеть.

«Этот день нужен для того, чтобы очиститься, тем более сейчас пост. Если человек сделает это, в его жизни начнут раскрываться новые дороги, пути, возможности и так далее», — добавила нумеролог.

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