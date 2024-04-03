У каких трех знаков зодиака случится истерика до 25 апреля: почему — объяснила астролог

Со 2 по 25 апреля на человечество обрушилась мощная энергия ретроградного Меркурия.

В это время тяжело придется огненным знакам, чей внутренний пожар будет усиливаться огнем Овна, под которым проходит ретроградный Меркурий. Об этом рассказала читателям Teleprogramma.pro Анна Савельева — таролог, нумеролог, астролог, психолог по ЧС и онкопсихолог.

Представители таких знаков, как Овен, Лев и Стрелец, сами будут провоцировать конфликты и немного потеряют адекватное ощущение реальности. Сложно будет и водным знакам.

«Рак, Скорпион, Рыбы почувствуют эмоциональную нестабильность. Вероятны даже истерические явления больше обычного, поскольку их спокойствие пытается нарушить огонь», — рассказала Савельева.

Астролог отметила, что в целом нельзя рассматривать время ретроградного Меркурия как исключительно негативное. Просто людям необходимо быть в этот период более внимательными и понимать, что на них оказывают влияние извне. Мир на самом деле вовсе не ополчился против них.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».