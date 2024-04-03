Нумеролог назвала лучшие дни в апреле для покупки автомобиля, бытовой техники и электроники

Нумеролог, психолог по ЧС и регрессолог Анна Савельева рассказала в беседе с Teleprogramma.pro, что в апреле будет достаточно много благоприятных дней для совершения дорогих покупок и реализации намеченных планов.

Для проведения переговоров, собеседований, заключения контрактов и сдачи экзаменов, по ее словам, хорошо подходят 7–11 и 15–19 апреля. В эти дни у людей будет усиление мозговой активности.

Первое свидание лучше назначать на 4–6 апреля. Для начала реализации проектов подходят дни с 13 по 18 апреля, а также с 20-го по 30-е.

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