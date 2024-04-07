Какие знаки зодиака ждут эмоциональные качели с 7 апреля

Таролог Галина Янко считает, что сегодня мы будем более эмоциональны в течение дня.

Овны

События дня могут привести к внезапным решениям, связанным как с текущими отношениями, так и с новым романом. Ваши чувства могут быть очень переменчивыми и ненадежными, поэтому, если вам предстоит принять какое-то важное решение, подождите, пока не почувствуете себя спокойнее и умиротвореннее.

Раки

Вы поймете, почему так важно выделять время для себя. Это позволит вам взять себя в руки и успокоиться. Появятся ответы на сложные вопросы, которые могут привести к переменам, на которые вы так надеялись. Сегодняшнее лунное соединение может также совпасть с вещими снами или сильной интуицией, побуждающей вас к определенным действиям. Вы можете обнаружить, что это подкрепляется невероятными совпадениями.

Водолеи

Собираетесь на какое-то мероприятие? Оно может оказать на вас большее влияние, чем вы думаете и совпасть со встречей, которая перевернет вашу жизнь. Только не берите на себя никаких обязательств, о которых вы потом можете пожалеть. Что бы ни случилось, не торопитесь и сначала подумайте о последствиях для себя.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».