Какие знаки зодиака окажутся на распутье с 4 апреля - расправьте крылья

Таролог Галина Янко увидела перемены.

Тельцы

Если вы возьмете на себя ответственность за свое самочувствие и, возможно, измените некоторые привычки, это может привести к новым открытиям по поддержанию прекрасной физической формы. Но больше всего Космос призывает вас задуматься о своем здоровье. Немного заботы о себе может существенно изменить ваше самочувствие.

Девы

Хотя вы способны игнорировать просьбы других людей, чтобы сделать дело, планетарная энергия призывает вас с большей готовностью протянуть руку помощи другим. Кто-то будет очень благодарен вам за содействие. Ваши блестящие советы и мощные прозрения будут именно тем, что нужно.

Козероги

Вы можете попытаться игнорировать проблему, делая вид, что ее не существует, но это только усугубит ситуацию, Козерог. С течением времени может показаться, что проще зарыть голову в песок. Однако это не выход. Решение проблемы может показаться пугающим, но если вы начнете с маленьких шагов, то вскоре полностью с ней расправитесь.

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