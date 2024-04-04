Какие знаки зодиака окажутся на распутье с 4 апреля - расправьте крылья

Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Таролог Галина Янко представила прогноз на четверг.

Таролог Галина Янко увидела перемены.

Тельцы

Если вы возьмете на себя ответственность за свое самочувствие и, возможно, измените некоторые привычки, это может привести к новым открытиям по поддержанию прекрасной физической формы. Но больше всего Космос призывает вас задуматься о своем здоровье. Немного заботы о себе может существенно изменить ваше самочувствие. 

Девы

Хотя вы способны игнорировать просьбы других людей, чтобы сделать дело, планетарная энергия призывает вас с большей готовностью протянуть руку помощи другим. Кто-то будет очень благодарен вам за содействие. Ваши блестящие советы и мощные прозрения будут именно тем, что нужно. 

Козероги

Вы можете попытаться игнорировать проблему, делая вид, что ее не существует, но это только усугубит ситуацию, Козерог. С течением времени может показаться, что проще зарыть голову в песок. Однако это не выход. Решение проблемы может показаться пугающим, но если вы начнете с маленьких шагов, то вскоре полностью с ней расправитесь.

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