Ретроградный Меркурий — это не шутка: забудьте про многие дела до 25 апреля (список)

Екатерина Морозова, астропсихолог, рассказала читателям Teleprogramma.pro, что в период ретроградного Меркурия, который начался 2 апреля и продлится до 25 апреля, стоит быть особенно осторожными в принятии важных решений. Она поделилась списком действий, которые не рекомендуется совершать в этот период.

Покупка автомобиля, недвижимости, техники. В период ретроградного Меркурия возрастает риск неудачных покупок, поэтому лучше отложить такие серьезные траты до окончания этого периода.

Новые знакомства и отношения. В этот период не стоит слишком очаровываться новыми знакомыми, так как есть риск разочарования после получения новой информации.

Оформление брака. В период ретроградного Меркурия могут возникнуть неожиданные препятствия, поэтому лучше отложить свадьбу до более благоприятного времени.

Устройство на новую работу. Условия могут измениться, поэтому стоит быть готовым к возможным неожиданностям.

Подписание новых важных договоров. Договоренности могут быть нарушены, поэтому лучше отложить подписание важных документов до окончания ретроградного Меркурия.

Плановые операции. В этот период возрастает риск необходимости переделки, поэтому лучше отложить операцию до более благоприятного времени.

Запуск новых проектов. В период ретроградного Меркурия могут возникнуть технические сложности, поэтому стоит быть готовым к возможным неожиданностям.

Регистрация бизнеса. В этот период бизнес может развиваться не так, как планировалось, поэтому лучше отложить регистрацию до более благоприятного времени.

Приобретение домашних животных. В период ретроградного Меркурия возрастает риск возникновения проблем с новыми питомцами, поэтому лучше отложить покупку до окончания этого периода.

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