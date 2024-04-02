Ретроградный Меркурий в Овне: что ожидать людям со 2 по 25 апреля 2024 года

2 апреля Меркурий начинает свой обратный путь через знак Овна, а это обещает внести свои коррективы в нашу жизнь. Что нас ожидает в ближайшее время, Teleprogramma.pro поведала астропсихолог Екатерина Морозова.

По словам эксперта, Меркурий известен как планета связей, коммуникаций, поездок, переговоров, документооборота, обучения и информации. Он будет находиться в ретроградном движении до 25 апреля 2024 года.

В период ретроградного Меркурия все эти области жизни могут столкнуться с определенными трудностями.

«Возможны путаница и задержки в логистике, доставке и отправке посылок. Оформление документов может занять больше времени, чем обычно. Техника, включая компьютеры, мобильные телефоны и автомобили, может выходить из строя чаще. Вероятны проблемы со взаимопониманием между людьми. Кроме того, в этот период мы можем встретиться с людьми из нашего прошлого. А из-за рассеянности и потери документов, вещей, мы способны стать более уязвимыми для мошенничества», — сказала астропсихолог.

Она подчеркнула, важно помнить о том, что ретроградный Меркурий — это время для переоценки и пересмотра наших текущих ситуаций. Это возможность вернуться к незавершенным делам, исправить ошибки и обновить старые связи. А планирование и организация помогут справиться с возможными трудностями, сохранить спокойствие и терпение.

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