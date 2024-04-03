Какие знаки зодиака будут стоять перед важным выбором с 3 апреля

Неблагоприятный день в плане отношений дружеского и романтического характера.

Близнецы

Хотя ваши друзья являются постоянным источником поддержки, сегодня они могут совершать ошибки. Если кто-то захочет поделиться советом, убедитесь, что этот человек знает, о чем говорит. Проверьте источник и задайте несколько важных вопросов, прежде чем принять информацию к сведению.

Весы

Мысли и чувства могут быть более интенсивными, чем обычно, что может затруднить дипломатический подход к определенным вопросам. Даже если вы знаете, что хотите сказать, такт может помешать вам быть настолько откровенным, насколько вам хотелось бы. Однако бывают моменты, когда вы не можете избежать правдивости, как бы неловко вам ни было и если вы сделаете это сейчас, то сможете значительно разрядить обстановку.

Рыбы

Сегодняшнее положение Луны может натолкнуть вас на бескомпромиссное настроение, что может сработать против вас. Возможно, вы читаете в ситуации больше, чем есть на самом деле, это может усилить беспочвенные подозрения. Влияние друзей может побудить вас переосмыслить ситуацию и, возможно, смягчиться. Не помешает обсудить ключевой вопрос, прежде чем принимать необратимое решение.

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