Яркое самовыражение Овнов и ситуация выбора у Козерогов: любовный гороскоп на апрель

Астролог и психолог Марина Шумкина в беседе с Teleprogramma.pro назвала знаки зодиака, которых в апреле ждут кардинальные изменения в любовных отношениях с партнерами.

«Во-первых, нужно отметить знак Овна. Это знак, которому «принадлежит» месяц апрель. И в апреле все Овны обладают возможностью яркого самовыражения. То есть они будут сами заметны, более заметны для партнеров. Второй знак — Весы. Это знак-антагонист, противоположный Овну. То есть эти два знака находятся как бы на оси, друг напротив друга. И поэтому если у Овна включается яркость, то у Весов включается тема выбора, свои интересы или интересы партнера. Цели, которые вы хотите реализовать в паре, и цели, которые ваш партнер хочет реализовать в отношениях, и как это все совместить. Причем это может касаться не только партнерства в личных отношениях, но и партнерства в бизнесе», — рассказала специалист.

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Также, по ее словам, почувствуют на себе определенные изменения в отношениях Рак и Козерог.