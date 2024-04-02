Как на Овнах, Львах и Стрельцах отразится ретроградный Меркурий: конфликт неизбежен

1 апреля ретроградный Меркурий стал властвовать над умами и душами людей, оказывая на них свое влияние. Особенно тяжело до 25 апреля будет огненным знакам, поскольку они ощущают его мощную энергию больше других.

Анна Савельева, таролог, нумеролог, астролог, психолог по ЧС и онкопсихолог, рассказала эксклюзивно читателям Teleprogramma.pro, чего опасаться и как приготовиться к воздействию планеты огненным знакам.

«Нынешний ретроградный Меркурий проходит под знаком Овна. Это огненный знак, поэтому Овнам Львам и Стрельцам нужно быть осторожнее с импульсивными решениями, стараться проявлять аккуратность и дипломатичность в общении с другими людьми. Представители данных зодиакальных систем сами по себе импульсивные, а когда ретроград Меркурия входит в систему, их внутренний огонь активируется. Если огонь сдержать не получится, то в период ретроградного Меркурия им грозят многочисленные конфликты. Причем начинать их будут сами Овны, Львы и Стрельцы. Они могут в это время что-то недопонимать, неправильно растолковывать чужие слова и действия», — рассказала астролог.

Она посоветовала представителям огненных знаков сделать глубокий вдох и выдох и понять, что на них со стороны оказывается влияние Меркурия, попытаться оценить обстановку трезво.

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