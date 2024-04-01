Львы в апреле найдут свое призвание, а Рыбы получат новый доход: гороскоп Элеоноры Гинзбург

Астролог Элеонора Гинзбург в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, какие знаки зодиака в наступившем апреле столкнутся с серьезными изменениями в карьере и финансовом плане. По ее словам, самые большие изменения в работе ждут Раков, причем не обязательно плохие. Это важные и мощные перемены.

«Скорее всего, карьера рванет куда-то в более серьезную область. Также очень интересные изменения в карьере, особенно во второй половине месяца, у Львов. Вот это что-то очень яркое, светлое, прекрасное, миссия своя, нахождение своего призвания. Близнецам придется очень серьезно потрудиться, и плоды труда обязательно проявятся. Самые большие сложности в карьере у Стрельцов. Им нужно быть аккуратными. Также не очень сейчас идет карьера у Козерогов», — заявила астролог.

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Она отметила, что большой прорыв и что-то очень важное в финансовых вопросах, возможно, связанное с открытием бизнеса или получением нового дохода, ждет Рыб.

«Очень хорошие финансовые изменения у Овнов. У Водолеев тоже много финансовой активности, но там может быть и препятствие. Поэтому им нужно аккуратно рассчитывать свои силы, не торопиться, где-то проявить терпение. Что касается текущего рабочего процесса, то важные дела будут происходить у Скорпионов. Важный проект может открыться, новое направление. У Стрельцов что-то очень позитивное будет, классное изменение. Направление или проект, который им особо будет нравиться, они проявят там свои таланты. У Весов будет тоже много очень деятельности и непонятная ситуация в карьере. У них и плюс, и минус. То есть им нужно упереться, работать и работать, где нужно, проявить терпение. Результат будет не быстрым, но это того стоит», — пояснила Гинзбург.

Самые сложные финансовые обстоятельства, по ее словам, у Львов. Не смогут контролировать свои финансы Близнецы: им нужно просто принимать все то, что дает Вселенная.