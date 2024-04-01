Почему ретроградный Меркурий не так страшен, как считается: кое-кто станет особенно счастлив в это время

С 1 по 25 апреля человечество будет испытывать на себе влияние ретроградного Меркурия. По традиции люди опасаются этого периода, полагая, что в это время самое лучшее поведение — замереть и ничего не делать, ибо любое начинание все равно приведет к краху.

Анна Савельева, таролог, нумеролог, астролог, психолог по ЧС и онкопсихолог, пояснила эксклюзивно читателям Teleprogramma.pro, что репутация у ретроградного Меркурия не совсем верная. Есть у него и большие плюсы.

«Все боятся ретроградного Меркурия и с ужасом его ждут. На самом деле в это время просто подсвечивается все, что ранее удавалось скрыть. Например, ошибки. Говорят, что в это время нельзя ничего начинать нового, подписывать контракты, договоры. На самом деле все можно, только необходимо быть очень внимательным», — сказала астролог.

Она пояснила, что ретро-Меркурий влияет на внимательность, а это крайне важно для тех сфер деятельности, где требуется особенная сосредоточенность.

Вместе с тем именно в период ретроградного Меркурия можно исправить прошлые ошибки, недоделки, неприятности. Например, переделать неудачную операции, перерегистрировать фирму.

«К тому же у некоторых людей есть иммунитет к ретроградному Меркурию (присутствует в натальной карте), они адаптированы к его влиянию и просто не чувствуют его», — добавила Анна Савельева.

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