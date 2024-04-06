Гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля для всех знаков зодиака

Итак, период ретроградного Меркурия продолжается, а коридор затмений закрывается. Собственно, с затмения эта неделя и начнется. Штормить нас будет со страшной силой, эмоции в таких условиях бьют через край, провоцируя конфликты. Естественно, основная задача на эту неделю – не ссориться, искать компромиссы и помнить, что молчание – золото. Сейчас лучше сдержаться и промолчать, чем сорваться и нагрубить.

Teleprogramma.pro расскажет, какие еще события предстоят на этой неделе каждому знаку Зодиака.

Овен

Жить на пределе человеческих возможностей – давняя привычка Овнов. Пора бы уже о себе и позаботиться. Больше спите, гуляйте и отдыхайте. Будьте к себе нежнее.

Любовь

Вам захочется радикальных перемен, однако это не то желание, которое нужно выполнять. Уделите время семье и близким, но не командуйте, просто покажите, что вы их любите.

Финансы

Если очень хочется потратить деньги – вкладывайте их в собственное образование. Это единственная инвестиция, которую вы сейчас можете себе позволить.

Здоровье

Период крайне травмоопасный. Постарайтесь не рисковать, будьте внимательными, смотрите под ноги и переходите дорогу исключительно на зеленый свет.

Телец

Тельцам следует позаботиться о себе и своем здоровье. Переходите на здоровую пищу, отказывайтесь от вредных привычек, дышите свежим воздухом, занимайтесь физкультурой. Поначалу это может быть ой как непросто, но потом вы же еще сами себе спасибо скажете.

Близнецы

Ретроградный Меркурий принесет вам людей из прошлого. Не верьте сладким речам, если кто-то портил вам кровь раньше, он продолжит этим заниматься снова. Так что не пускайте этих ребят обратно в свою жизнь. Тем более у вас других забот хватает – сейчас отличный период для обучения, используйте его с толком.

Рак

Вспомните, от какой идеи или от какого занятия вам когда-то пришлось отказаться. Если вам не давала покоя мысль, что хорошо бы возобновить это дело, – время пришло. У вас получится вернуться к заброшенной учебе, к любимому хобби, интересной подработке или чему-то тому, к чему вы хотели, но прежде руки не доходили.

Лев

У Львов наступила пора генеральной уборки. Можно воспринимать этот совет и буквально, разобрав по полочкам беспорядок, убрав зимние вещи в шкаф, намыв полы и начистив столовое серебро. А можно и метафорически: избавляйтесь от ненужного – и от вещей, и от присутствия людей, которые не дают вам двигаться вперед.

Дева

К Девам тоже постучатся гости из прошлого. Но у вас ситуация несколько отличается от Близнецов. Если кто-то наделал вам гадостей, разбил сердце, испортил жизнь – пусть уходит туда, откуда пришел. Но если у вас нет взаимных претензий, вас просто жизнь когда-то развела… Подумайте, возможно эти люди вернулись не просто так, дайте им шанс.

Весы

Весы – просто чемпионы по додумыванию и накручиванию себя. Не мучайте себя догадками, всегда лучше переспросить, уточнить, узнать. И поверьте, никто про вас не подумает, что вы сами не в состоянии что-то понять. А еще неделя потребует от вас проявления дипломатических талантов, конфликтов лучше избегать.

Скорпион

Скорпионы давно искали возможность для реализации какой-то своей идеи, и сейчас им представится такой счастливый шанс. Может быть, вы найдете инвестора, может быть, познакомитесь с нужным человеком, а может быть, встретите единомышленника. Или случится что-то еще, что поможет вам приблизиться к цели.

Стрелец

На Стрельцах энергия затмения отразится особенно сильно – вы станете взвинченными и агрессивными, и это будет сложно контролировать. Попробуйте дыхательную гимнастику, медитации, старайтесь меньше находиться с другими людьми. А если все-таки сорветесь и нагрубите, сразу извиняйтесь, пока конфликт не принял вселенских масштабов.

Козерог

Козероги задумаются о своих отношениях. Если вы хотите расстаться, можно сделать это сейчас, но только сделайте это аккуратно, не обижая и не оскорбляя человека – его обида может вам дорого обойтись. Если у вас хорошие отношения – вкладывайтесь в них материально и эмоционально, покажите партнеру, как сильно вы им дорожите.

Водолей

Водолеев будут заманивать разными интересными идеями и новыми проектами. Ваша задача – отделить зерна от плевел и выбрать только те, что действительно стоят вашего внимания. Будьте очень внимательны при подписании документов, обязательно все проверяйте и не давайте ввести вас в заблуждение.

Рыбы

Сфокусируйте внимание на семье, на вашей второй половинке. Чтобы отношения были душевными, а вам в них было уютно и хорошо, над ними нужно работать. Добавьте тепла и романтики, окружите партнера заботой. Можете выбраться за город, на природу, провести вместе выходные.