На какие знаки зодиака повлияет Луна 1 апреля

Неблагоприятный день в отношении карьеры.

Весы

Чувствуете, что зашли в тупик? Если вы столкнулись с трудностями и не можете понять, что делать, подумайте о том, чтобы сделать шаг назад и пересмотреть свой план. Неудобный угол между Луной и Плутоном говорит о том, что вы не готовы легко сдаваться. Этот аспект подчеркивает вашу изобретательность, так что если вы заметите лазейку, которой можно воспользоваться, то, возможно, у вас все получится.

Стрельцы

Вы можете быть воодушевлены каким-то планом или проектом, но сомнения других людей могут ослабить вашу сосредоточенность и намерения. Чтобы максимально эффективно использовать сегодняшний день, доверьтесь своей интуиции. Вы всегда можете начать с малого и действовать шаг за шагом. Так вы сможете сменить направление, если понадобится. Вскоре вы докажете, что неверующие ошибаются.

Рыбы

Положение Луны придаст вам сил, однако ее связь с Плутоном может заставить вас зациклиться на какой-то одной возможности и почувствовать себя обязанными принять в ней участие. Это не значит, что вы должны забыть об этом, просто вам нужно быть реалистами. Старайтесь не давить на себя больше, чем это необходимо.

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