Какие знаки зодиака ждет звонок из прошлого 31 марта

Овны

Планетарная энергия может заставить вас отстраниться от жизни, расслабиться и прийти в себя. Вы по-прежнему будете заняты своими целями и амбициями, но сегодня следует воспользоваться шансом дать себе немного заботы, наслаждаясь хорошей пищей, высыпаясь и отдыхая. Смело заявляйте о своих чувствах членам семьи, иначе ваш покой могут нарушить.

Раки

Писательство, учеба или изучение природы могут занять все ваше внимание, Раки. Вы будете в настроении поглощать знания и узнавать больше обо всем, что вам любопытно. В итоге у вас может появиться множество планов и идей, поэтому выберите те, которые вас больше всего интересуют, и придерживайтесь их, иначе у вас будет слишком много дел. Также не лишним будет навести порядок дома.

Стрельцы

Задумываетесь, почему вы чувствуете себя неловко рядом с определенным человеком? Возможно, его присутствие напоминает вам о ком-то, кого вы когда-то знали и это будоражит остатки старых эмоциональных переживаний. Если сегодня эта тенденция усилится, настало время что-то предпринять. Если вы обсудите это с другом, это поможет вам взглянуть на ситуацию свежим взглядом и отпустить ее.

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