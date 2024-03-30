Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля для всех знаков зодиака

Неделя обещает быть не самой простой. Мало того, что мы всю неделю находимся в коридоре затмений, так еще и прямо с понедельника к нам возвращается наш знаменитый ретроградный Меркурий. И тут, конечно, техника безопасности и закладывание дополнительного времени на все процессы – самое главное. И терпение. Что еще можно сказать об этом периоде? Будьте нежнее ко всем – и к себе, и к окружающим.

Чем огорчит и порадует неделя каждый из знаков Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Овен

Не пытайтесь справиться с лавиной дел в одиночку. Вам помогут единомышленники и – о ужас! – делегирование. Пусть вас это не страшит, необязательно все на свете делать лично.

Любовь

Вам так захочется тепла, любви и заботы, что вы проигнорируете недостатки объекта вашей симпатии. Не спешите! Дайте себе время остыть и посмотреть на человека без розовых очков.

Финансы

Финансовая ситуация не то чтобы радует – никакого кутежа, покупки исключительно по списку и без излишеств.

Здоровье

Проводите больше времени на свежем воздухе, не забывайте про прогулки. И одевайтесь по погоде, апрельское солнышко бывает обманчиво.

Телец

Неделя завершения всех старых дел. Впереди много нового, и нужно, чтобы незаконченные дела вас не отвлекали. Сейчас у вас получится даже то, что прежде никак не складывалось – фортуна явно на вашей стороне, и просто грех не воспользоваться ее переменчивой благосклонностью.

Близнецы

Близнецы испытают душевный подъем. По ощущениям – вам море будет по колено. Но надо учитывать, что в этом море предостаточно подводных камней. И самый главный из них – на волне хорошего настроения вы можете набрать кучу задач, а потом не успевать их выполнять. Так что радуйтесь и не распыляйтесь.

Рак

Раки с облегчением почувствуют, как падают оковы. Что-то, давно мешавшее вам, наконец уйдет в прошлое. Стройте планы, укрепляйте свое положение, проводите больше времени дома, набирайтесь сил. Очень скоро они вам потребуются, чтобы с головой нырнуть во что-то новое и захватывающее.

Лев

Вы давно о чем-то мечтали, но откладывали? Решайтесь – делайте сейчас! Это время для расширения горизонтов. Единственное, не забывайте про поправку на ретроградный Меркурий, от всяческого экстрима все-таки пока лучше отказаться. Кроме того, это время уединения, чтобы у вас была возможность побыть с собой.

Дева

Девы будут в ударе. Вы внимательны, собраны, подмечаете все вокруг и принимаете быстрые, а главное, верные решения. Это позволит вам привлечь внимание нужных людей и продвинуться в деле, которым занимаетесь. А еще вы сможете определить, кто в вашем окружении друг вам, а кто только притворяется.

Весы

Планирование – это прекрасно, но на этой неделе не очень поможет – ситуация будет меняться стремительно, и вам предстоит быстро ориентироваться в новых условиях. Это довольно нервно и энергозатратно, и можно поссориться с кем угодно. Постарайтесь избежать конфликта, у вас хватает забот и без шумных разборок.

Скорпион

Скорпионы будут успешны практически во всех делах, за которые возьмутся. И тут очень важно не хвастаться – завистников на свете полно, а у вас нет времени на их мелкие и крупные пакости. Да и в целом сейчас вы будете эффективнее, действуя не в коллективе, а самостоятельно, учтите это.

Стрелец

Как и на прошлой неделе, кипучая энергия Стрельцов подстегивает их кардинальным переменам. Не нужно ей поддаваться. И не срывайтесь на тех, кто пытается вас отговорить от очередной увлекательной и полубезумной затеи – считайте, это глас разума, близкие желают вам добра, и в этот раз стоит к ним прислушаться.

Козерог

Козерогам нужно соблюдать осторожность во всем. Все приходящие заманчивые предложения просеивайте через сито критического мышления. Важные решения принимайте, только дав им как следует «отлежаться», чтобы стало видно, насколько они на самом деле хороши. И особенно будьте осторожны с людьми, тем более с новыми знакомыми. Здесь кроются и обман, и корысть.

Водолей

Водолеи почувствуют невероятную усталость. Вы как будто месите каучук – усилий неимоверно много, а толку практически никакого. Вам начнет казаться, что вас никто не понимает и весь мир против вас. Это не так, просто сейчас сложный период. Чтобы облегчить себе жизнь – закладывайте время на форс-мажор. Лучше лишний раз кого-то подождать, чем везде опоздать.

Рыбы

Рыбам нужно почаще себе напоминать, что бесплатный сыр бывает в мышеловке и что не все золото, что блестит. Мошенников и аферистов вокруг вас разведется великое множество, и ваша задача – им не попасться. Важные решения и сделки перенесите на другое время, пока период для этого неблагоприятный.