Каким знакам зодиака надо выговориться с 28 марта - станет легче

Девы

Нет ничего плохого в том, чтобы признать, что вам нужно выговориться и вы хотели бы получить помощь в чем-то. Даже если это заставит других узнать о некоторых ваших слабостях, вы получите доступ к столь необходимой поддержке, на которую сможете рассчитывать в будущем.

Весы

Влияние воображения может стать причиной того, что вам трудно сосредоточиться на более мирских делах. Вы можете быть более склонны к творчеству и находить удовольствие в деятельности, связанной с вашими природными навыками и способностями. Сегодняшнее соединение Луны и Нептуна может также вдохновить вас на идею, которая может показаться нереальной, но очень привлекательной. Приложив немного смекалки, вы сможете воплотить ее в жизнь.

Рыбы

Вы можете обнаружить, что жаждете общения и, как ни парадоксально, нуждаетесь в уединении и тишине, чтобы все обдумать. Это может стать отличной возможностью решить проблемы, которые висят над вами. Присутствие Меркурия в вашей зоне отдыха побуждает вас проявить любопытство и сделать выбор в пользу нового и привлекательного опыта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».