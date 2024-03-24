Каким знакам зодиака небеса подарят небывалое здоровье с 24 марта

Благоприятный день в отношении здоровья.

Раки

Вы почувствуете прилив вдохновения: организм активно накапливает энергию. Умеренные аэробные нагрузки помогут подтянуть фигуру и избавиться от лишних килограммов. Не гонитесь за быстрым результатом, выбирайте тот вид упражнений, который вам больше по душе.

Львы

Вы будете находиться в гармонии с собой и окружающими людьми. При текущем планетарном раскладе обостряются все чувства: зрение, слух, обоняние. Если вам необходимо снять стресс, прибегните к помощи ароматерапии. Окружите себя запахами корицы, эвкалипта и мускатного ореха.

Стрельцы

Косметические процедуры пойдут Стрельцам на пользу, в выходные они доведут свою внешность до совершенства. Полезно будет позаботиться о коже лица, насытить ее влагой и микроэлементами. Наиболее эффективными будут очищающие и питательные маски с эфирными маслами.

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