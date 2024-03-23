Какие знаки зодиака ждут авантюрные игры с 23 марта

Овны

Чувствуете авантюрное настроение? Подумайте о том, чтобы отправиться в путешествие загород и или посетить интересное место, не покидая города. Вместо того чтобы придерживаться уже знакомых мест, планетарная энергия побуждает вас идти максимально оригинальным путем.

Львы

Положение Венеры относительно вашего знака указывает на стремление к секретности. Возможно, вы хотите сохранить в тайне новые отношения или у вас есть другие планы, которыми вы пока не готовы поделиться.

Рыбы

Готовы завести новых друзей? Сегодня вы будете стремиться к общению с родственными душами, разделяющими ваши интересы. Вас привлекут творческие и одухотворенные люди, а также те, кто оригинально выглядит. Кто-то, кого вы встретите, может стать для вас глотком свежего воздуха.

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