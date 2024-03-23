Общий прогноз с 25 марта по 31 марта 2024 года для всех знаков зодиака

Коридор затмений будет длиться практически две недели, и пройдет он еще и по убывающей Луне. Это всегда стрессовое событие для каждого. Начнется все с того, что в этот день вы будете себя чувствовать уязвимыми, не будет опоры под ногами, будет казаться, что все что вы делаете уходит в пустоту, такое состояние будет и во вторник.

В среду вам припомнятся ваши прошлые ошибки и неудачи, вас будет одолевать страх повторения того, что уже было, но если вы возьмете себя в руки, то как раз в среду вы сможете признать, что каждый имеет право на ошибку и главное, какой урок вы извлекли и начать делать что-то, чего не делали раньше.

Но во второй половине недели вы все равно будете периодически головой погружаться в само копание и в прошлое, захочется узнать, как поживают люди, с которыми вы давно не общаетесь, стоит все-таки помириться с теми, с кем давно нужно это сделать, постараться забыть прошлые обиды, но лучше отношения и работу с этими людьми не возобновлять, достаточно будет просто прощения.

В пятницу и субботу стоит довести все дела до логического завершения, если что-то не получается, нужно притормозить и оставить это на другой период. Если вы давно хотели записаться на какие-то курсы или пройти обучение, то стоит именно в этот период поднять себя с места и сделать это. Но вот в воскресенье постарайтесь отсидеться дома, не стоит в этот день пользоваться транспортом.

ОВЕН

Понедельник Овнам принесет удачный день, не смотря на затмения вы будете успешны, сможете привлечь к себе внимание нужных людей. Во вторник и среду вы будете максимально продуктивны, правда вам обязательно нужно быть менее агрессивными и менее активными в своей работе, старайтесь не подгонять коллег за собой, чтобы не произошло серьезных ошибок, которые потом придется исправлять. В четверг вам стоит обратить внимание на ваше близкое окружение. внутри есть волк, которые притворился овечкой. В пятницу стоит пересмотреть свои планы на ближайшее будущее, будьте внимательны к близкому окружению. В выходные постарайтесь провести время в шумной дружеской компании, вам необходимо повеселиться.

ТЕЛЕЦ

За чтобы вы не взялись на этой неделе вы сможете не просто довести это дело до конца, но вы сможете закончить его успешно, все будет даваться особенно легко. В понедельник старайтесь себя не перегружать работой и заботами, постарайтесь в этот день только планировать и совершать меньше телодвижений, если есть возможность работать из дома, то так и сделайте. Во вторник и среду уже можно делать, договариваться, так же в эти дни можно заняться ремонтом или заказать дизайн будущего жилья. В четверг не отказывайтесь от шумных мероприятий, вы сможете завести полезные знакомства. В пятницу и субботу все-таки стоит отправиться куда-то на отдых, желательно в другой регион. В воскресенье сделайте генеральную уборку дома, приведите свое рабочее место в порядок, уберите лишний шум.

БЛИЗНЕЦЫ

Понедельник лучший день чтобы начать новую жизнь, пора осуществлять задуманное, пойти учиться, заняться спортом, найти новую работу, начинайте любое дело, которое откладывали в долгий ящик. Во вторник вы проявите успехи в коммуникации, сможете показать свои лидерские качества, будете способны повести за собой людей. В среду и четверг участвуйте в любых массовых мероприятиях, ваша харизма привлечет много новых и полезных знакомств. В пятницу следите за своим питанием и состоянием здоровья, не стоит перенапрягаться в этот день. В выходные стоит провести время в спокойствии и гармонии, лучше даже побыть в одиночестве, почитать книги, оставайтесь дома.

РАК

Вас ждут в понедельник ваши незаконченные старые дела, пока не беритесь за новое завершите все то, что вас так тянет за душу, в начале недели в вашу жизнь придут новые знакомства, но не стоит этим людям доверять, не все будут такими хорошими, как пытаются казаться на первый взгляд. Во вторник и четверг и среду стоит уделить внимание своим мечтам, вспомнить о том, что вас радует и побаловать себя. В среду уделите внимание спорту или своему физическому здоровью, стоит в этот день сходить в кино или в театр. В пятницу уделите внимание своему хобби, либо найдите то, что вас увлекает. На выходные ничего не планируйте, у Вселенной другие планы на вас, вам придется кому-то то ли помогать, то ли придется выполнять срочно какую-то важную и ответственную работу.

ЛЕВ

Начало недели стоит посвятить себе, сходите в спортзал, бассейн или даже на массаж, главное старайтесь двигаться чуть больше чем обычно, больше общайтесь с коллегами и друзьями в понедельник и вторник, им нужно будет поделиться с вами полезной информацией, вы сможете показать им, как вы ими дорожите. В среду старайтесь не грустить и не придаваться депрессивным состояниям, проявите оптимизм, научитесь верить в чудеса. Если вы хотите с кем-то помириться или наладить контакт, то стоит в четверг как раз уделить этому вопросу много внимания, ваша улыбка и четкое понимание ситуации, покажут, что вы искренне хотите наладить контакт. Не сомневайтесь в пятницу и субботу в своих решениях, вы делаете так как нужно, остальные поймут это позже. В воскресенье отдыхайте в одиночестве, читайте книги, сходите в СПА.

ДЕВА

В понедельник и вторник вы будете очень продуктивны, стоит назначать именно на этот период все важные мероприятия, ничто и никто не сможет сдвинуть вас с намеченного пути. В начале недели ваша харизма и обаяние будет работать на вас на все 300%, пользуйтесь, посещайте в среду государственные органы, в которых давно не могли добиться результата или понимания. Не стоит на этой неделе заниматься спортом, воздержитесь от быстрой езды. Расширьте в четверг и пятницу круг своего общения, стоит с коллегами после работы сходить на корпоративно, старайтесь больше общаться и не скрывать своих достоинств. В выходные отправляйтесь загород, проведите больше время близкими, особенно в воскресенье уделите внимание своему самочувствию, откажитесь от вредных привычек.

ВЕСЫ

В начале недели вы будете притягивать к себе людей более низкого социального положения, но вас это не должно смущать, сама Вселенная дает вам знак, что пора проявить свою заботу и наставничество по отношению к тем, кто в этом нуждается. Во вторник вы привлечете внимание начальства и сможете добиться от него всего, что вам нужно, только не стоит это делать на повышенных тонах, чем мягче вы будете, тем больше вы получите. В среду и четверг все вокруг на вас начнут перекладывать свои обязанности, стоит научиться говорить нет, но советом вы можете помочь и даже подсказать, что нужно им сделать, но делать должны не вы. В пятницу знакомьтесь с новыми людьми, сходите в какое-то новое место, делайте все, лишь не сидеть дома. А вот в выходные стоит больше проводить время дома, отдыхать, заниматься дыхательной гимнастикой.

СКОРПИОН

На этой неделе вы получите подарок от Вселенной, особенно ценным он будет потому что, вы его заслужили за свое умение делиться и быть благодарным. В понедельник и среду вы будете очень активны, сможете покорить не одну гору, показать всем чего вы достойны и заслуживаете, главное только не расслабляйтесь, в среду это будет опрометчиво с вашей стороны, будьте внимательны, в этот день вы поймете кто на работе вас подсиживает или играет в игру против вас. В четверг или пятницу вы познакомитесь с человеком, который станет вашим духовным наставником, будьте честны и открыты, все что вы попытаетесь скрыть или преподнести в другом свете быстро вскроется. В субботу уделите внимание себе, сходите на мастер-класс, посетите интересные лекции, делайте все что может вас одухотворить, а вот в воскресенье уделите внимание своему физическому состоянию.

СТРЕЛЕЦ

Не лучшее время на этой неделе совершать перевороты в профессиональной деятельности, старайтесь не ходить на собеседование, а вот в понедельник и вторник будьте аккуратнее в своих словах, вы можете наговорить коллегам или начальству разных глупостей и даже уволиться в сердцах. Лучше свою энергию направьте на решение старых дел, уладьте те вопросы, на которые не хватало времени. В среду и четверг не стоит начинать новых дел, вы можете встретить кучу препятствий, так же не стоит посещать государственные организации в эти дни, ы можете ошибиться в документах, что принесет потом еще больше проблем, будьте внимательны в отчетах. В пятницу вас посетит вдохновение, вы будете очень продуктивны, поэтому на этот день можно составить все что важно и нужно быстро сделать. В выходные не нужно работать, не ведите важных дел или переговоров, лучше займитесь домом и отдыхом.

КОЗЕРОГ

Благодаря вашему труду и упорству вы можете горы свернуть, правда даваться все будет не так легко, как хотелось бы, вы будете очень много трудиться, а результат сразу виднеться то и не будет, будет казаться, что ваша работа абсолютно бесполезна, но это не так, все это видят кроме вас. В понедельник главное направьте правильно свою энергию, ваша интуиция подскажет вам с кем можно вести дружбу, а с кем нет, постарайтесь не общаться с теми, с кем не нравится, не стоит выдавливать из себя дежурную улыбку. Во вторник и среду откажитесь от старых проектов в пользу новых, все что нужно доделать сделаете в четверг, сейчас важно получить новую работу или новые контракты, но работать над ними лучше через пару недель. В пятницу старайтесь работать не в коллективе, в одиночку вы можете переделать гораздо больше дел, а главное исправлять ничего не нужно будет. В субботу вам придется уделить внимание работе, но вот в воскресенье посвятите время себе.

ВОДОЛЕЙ

На этой неделе водолеев ждет переезд по работе или изменения в рабочем месте, главное то что вы получите вам понравится, вы будете очень активны, проявите внимание к начальству, покажете свое участие в жизни коллектива. В понедельник и среду стоит отправляться в любые поездки, особенно удачно будут складываться в поездки в другие города, так же все командировки закончатся вашим деловым успехом. Во вторник и всю вторую половину недели вас будут посещать творческие мысли, вы будете креативны, что оценят люди вокруг и будут вдохновлены вашими идеями. Посвятите свое время в пятницу любым вопросам, связанным с государственными органами и юридическим делам, вы все сделаете быстро и без помех. В субботу и воскресенье стоит уделить внимание своему духовному развитию, почитайте книги, послушайте музыку или сходите на концерт.

РЫБЫ

Если вы искали неделю, когда можно взять отпуск и отдыхать в свое удовольствие, то вот она и пришла, берите отпуск и проведите его далеко от работы и рабочих процессов, не стоит на этой недели посвящать время ремонту, строительству и бытовым вопросам, просто отдыхайте. В понедельник стоит уделить внимание своему телу, сходите на массаж, баню и СПА. Во вторник в вашу жизнь словно ураган придет человек из прошлого и можете переполошить вашу жизнь, не стоит думать, что люди меняются, постарайтесь вежливо его отправить туда откуда он пришел. В среду и четверг посвятите время подведению итогов за первые три месяца этого года, подумайте, что вы хотите сделать в ближайшее время, составьте список дел. В пятницу отправляетесь за город, лучше туда, где вас не заставят работать, чтобы все выходные отдыхать, и стоит отказаться от интернета и гаджетов, чтобы побыть в своих мыслях.