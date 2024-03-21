Каким знакам зодиака надо поберечь здоровье с 21 марта

Неблагоприятный день в отношении здоровья.

Близнецы

В погоне за красотой важно не потерять чувство меры, к тому же гороскоп здоровья предвещает проблемы с пищеварением. Ваше желание выглядеть сногсшибательно вполне понятно, но не стоит изнурять себя диетами. Чтобы оставаться в хорошей форме, достаточно питаться сбалансированно.

Весы

Вас также будет тянуть на эксперименты с внешностью. Положение планет в вашем знаке дает импульс к самосовершенствованию. Но лучше обойтись без радикального вмешательства: пластическая хирургия и косметология сегодня противопоказана. Если вы хотите сделать черты лица более выразительными, воспользуйтесь услугами визажиста.

Стрельцы

Если сегодня вы заметите отеки на руках и ногах, позаботьтесь о почках, запишитесь к терапевту. При текущем планетарном раскладе возможно нарушение водно-солевого обмена. Включите в свой рацион петрушку, чеснок и имбирь, чтобы очистить организм.

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