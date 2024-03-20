Какие знаки зодиака будут стоять на пороге открытий с 20 марта

Тельцы

Вы будете в восторге от открывающихся перед вами возможностей, особенно если они поощряют ваше любопытство и задействуют ваши творческие способности. Изучение новых идей и вариантов принесет вам много пользы. Хотите познакомиться с теми, кто разделяет ваши профессиональные цели? Сегодня вы можете завести несколько полезных контактов.

Девы

Сомневаетесь в своих приоритетах? Поскольку в вашем секторе желаний находятся энергичный Марс и мощный Плутон, самое время задуматься о том, чего вы хотите. Некоторые идеи могут быть поверхностными, но другие будут проистекать из более глубокого и подлинного аспекта вашего существа и если вы остановитесь на них, у вас появится мотивация.

Козерог

Поскольку напористый Марс движется через ваш сектор образа жизни, подумайте о том, как вы хотите, чтобы проходили ваши будни. Марс побуждает вас работать над своими целями и над тем, как их быстрее достичь. Вы будете искать способы облегчить себе жизнь, поэтому стоит обратить внимание на все, что упрощает работу и позволяет уделить больше времени себе и своим хобби.

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