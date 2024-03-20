Какие знаки зодиака ждут трудности на работе с 19 марта

Не самый удачный день в отношении карьеры.

Овны

У вас могут быть большие ожидания от жизни. Однако нынешний расклад может заставить вас задуматься о том, насколько они реалистичны. Благоразумный Сатурн в вашем секторе долгосрочных целей побуждает вас быть реалистами. Не рискуйте и старайтесь для начала ставить перед собой менее амбициозные цели.

Близнецы

Затянувшееся соединение Марса и Урана может принести отвлекающие факторы, которые вам нужно будет учесть в своем расписании. Возможно, кто-то имеет привычку просить вас о помощи в делах, которые он мог бы легко сделать сам. Если это так, то вам, возможно, придется применить более жесткий подход и пресечь это в зародыше.

Весы

Хотя вы прекрасно понимаете все плюсы и минусы той или иной идеи, кто-то другой может принять вашу рассудительность за боязнь выйти из зоны комфорта. И убедить их в обратном будет непросто. Они верят в вас и могут посчитать вашу осторожность необычной при столь позитивных перспективах. Стойте на своем, ведь ваши инстинкты будут подсказывать вам, что нужно изучить вопрос подробнее.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».