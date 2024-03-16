Секреты могут просочиться: каким знакам зодиака надо быть настороже с 16 марта

Овны

Сейчас не лучшее время для обсуждения чужих дел, так как вы можете выдать что-то, о чем кто-то предпочел бы умолчать. Положение планет говорит о том, что секреты могут просочиться и это плохо отразится на вас, даже если это произойдет случайно. Если вы хотите остаться с кем-то в хороших отношениях, то было бы неразумно ставить под угрозу вашу дружбу.

Девы

Позитивный аспект побуждает вас как можно лучше реализовать задуманное. Не ждите слишком долго, так как вы можете передумать. Луна и Нептун навевают туман, и вы можете решить, что дело не стоит усилий, в то время как на самом деле оно того стоит. Если у вас есть опыт и вы знаете, что делаете, вы получите удовольствие от своего пути к воплощению задуманного в жизнь.

Стрельцы

Думали, что решили проблему, Стрельцы? Подумайте еще раз, поскольку текущая звездная карта говорит о том, что вы что-то упускаете. Наверняка, есть причина, по которой задуманное все еще не получается, необходимо внимательно изучить этот вопрос. Ситуация несколько сложнее, чем вы думаете, поэтому не стоит ничего предполагать или принимать некоторые факты как должное.

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