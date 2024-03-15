Какие знаки зодиака погрязнут в пучине страсти с 15 марта

Благоприятный день в плане отношений.

Раки

Веселый разговор может придать вам бодрости и другие аспекты дня будут казаться более жизнерадостными. Чье-то остроумие и чувство юмора помогут вам взглянуть на ситуацию с совершенно другой, более позитивной точки зрения и это может иметь огромное значение.

Водолеи

То или иное событие откроет путь к примирению или шанс раз и навсегда покончить с проблемой. Если вам хочется дать кому-то второй шанс, то беседа может способствовать более глубокому пониманию. Или вы можете согласиться не соглашаться. Так или иначе, чувство дистанции может начать сходить на нет.

Козероги

Кто-то, с кем вы очень близки, может захотеть загладить свою вину. Отношение этого человека к вам может смягчиться, что поможет облегчить любые трудности, которые вы испытывали в последние недели. Люди в целом станут более сговорчивыми и с ними будет легче найти общий язык.

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