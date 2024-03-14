Каким знакам зодиака надо взяться за финансовые вопросы с 14 марта

Благоприятный день в отношении финансов.

Тельцы

Сейчас у вас есть возможность плодотворно заняться финансовыми вопросами, особенно теми, где деньги теряются по мелочам, которые со временем могут превратиться в целое состояние. Взглянув на свои расходы, вы сможете найти статьи, на которых можно неплохо сэкономить и таким образом почувствовать себя хозяином положения.

Львы

Не позволяйте недостатку мотивации помешать вам взяться за дело, которое, как вы знаете, принесет вам доход. Пока Луна находится в соединении с мечтательным Нептуном и Меркурием в Рыбах, вас могут одолевать сомнения. Но, поразмыслив, вы поймете, что это призрачные миражи, которые не имеют под собой реальных оснований.

Козероги

Будьте осторожны с финансами, так как вас могут втянуть в какую-нибудь схему или купить что-то, о чем вы потом пожалеете. Обычно вы очень проницательны, но сегодня вам особенно стоит быть начеку. А вот что касается менее авантюрных проектов, то вам будет полезно принять предложение, даже если оно не обещает быстрого обогащения. Возможно, вы откроете для себя совершенно новые способы заработка.

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