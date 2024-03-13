Какие знаки зодиака нафантазируют себе проблемы с 13 марта

Тельцы

Идея несправедливости может затронуть вас сильнее, чем обычно. Это может вдохновить вас сделать что-то благородное, высказать свое мнение или даже присоединиться к группе или благотворительной организации, связанной с этим вопросом. Если вы решитесь выразить свою поддержку тем, кто в этом нуждается, это может дать вам реальный шанс изменить ситуацию к лучшему.

Раки

Вам будет трудно сосредоточиться на деталях, но гораздо легче нафантазировать себе золотые горы. Вы будете витать в облаках больше, чем обычно, а также вновь обнаружить тоску по чему-то, что вы отложили на задворки сознания. Но в то же время появится интересная возможность что-то предпринять, а значит, этот день не пройдет зря.

Девы

Не верьте всему, что слышите. Стоит проверять все новые факты, так как с учетом связи Луны и Нептуна даже близкие люди могут ошибаться. Это также относится к тому, что вы читаете в Интернете, или к любым схемам, предполагающим мгновенный успех. С другой стороны, ваши социальные и романтические возможности расширяются, так что из этого может выйти что-то хорошее, если вы этого захотите.

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