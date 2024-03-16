Гороскоп на неделю с 18 по 24 марта для всех знаков зодиака

На этой неделе у многих проявятся лидерские качества. Ситуация складывается двойственная: с одной стороны, это хорошо, можно многого добиться, другой – придется проявить волю, чтобы отстоять свои взгляды и интересы перед такими же лидерами и при этом ни с кем не поругаться.

К четвергу накал спадет, и можно будет налаживать связи с коллегами в неформальной обстановке и продуктивно трудиться. Выходные хорошо посвятить домашних заботам и хлопотам.

Чем еще заниматься, а чего не делать знакам Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Рыбы

Удача на стороне Рыб: кто-то получит повышение, а кто-то – интересное предложение. Главное, не соглашайтесь сразу – сначала оцените, насколько вам это действительно нужно.

Любовь

Обязательно уделите время близким и любимым, но не загоняйте их в жесткие рамки собственных планов – ситуация может меняться быстро, придется подстраиваться.

Финансы

Начало недели удачно для сделок и планирования, в середине недели будьте внимательны ко всем платежам, не забывайте про них. А в финале нужно хорошо потрудиться, чтобы не сдать хорошие текущие позиции.

Здоровье

Неделя предстоит более чем насыщенная, вам потребуется немало сил. Поэтому не игнорируйте потребность в отдыхе, чтобы не сойти с дистанции в самый неподходящий момент.

Овен

Овны могут запросто нажить себе новых врагов по причине своих фирменных качеств: упертости и прямолинейности. Хотя бы постарайтесь быть помягче и потактичнее. Поскольку вам это трудно дается, на этой неделе больше действуйте в одиночку, так вы и лучших результатов добьетесь, и ни с кем не поссоритесь.

Телец

Тельцам пришла пора провести чистку. Весна приносит обновление, но чтобы что-то новое вошло в вашу жизнь, нужно сначала избавиться от старого. Выбросьте или раздайте вещи, которые вам уже не нужны, сделайте перестановку, почистите телефонную книгу и соцсети. И обязательно найдите время, чтобы побыть наедине с собой.

Близнецы

Близнецам покажется, что они попали в зону турбулентности. Вы будете на взводе, эмоции начнут хлестать через край, вы можете взорваться буквально на ровном месте. Держать себя в руках станет очень трудно, но надо, чтобы не наломать дров. Поэтому вам, как и многим, стоит ограничить количество контактов. Так, глядишь, неделя пройдет неплохо.

Рак

Ранимым Ракам покажется, что про них все забыли и всем на них наплевать. Это не так, просто окружающие берегут вас и ваши нервы. Во второй половине недели смело заявляйте о себе и продвигайте свои проекты и идеи. А еще – не сплетничайте, даже если очень хочется. Выдадите чужой секрет – проблем не оберетесь.

Лев

Львам стоит тщательно распланировать эту неделю, причем желательно на каждый случай иметь план Б. События понесутся непредсказуемо, но при таком планировании ничто вас не собьет с толку. К тому же ваша внимательность сыграет вам на руку – вы сможете видеть то, что не увидят другие, и использовать полученные знания в своих целях.

Дева

Девы почувствуют дыхание прошлого – в вашу жизнь попытается вернуться какой-то человек. Просто вспомните, почему он перестал быть частью вашей жизни, и не пускайте его обратно. Он не заслужил второго шанса. Суетиться на этой неделе не стоит – если не спешить, многие вопросы разрешатся словно сами собой.

Весы

Первая половина недели у Весов будет спокойная и приятная, вы можете просто поддаться неспешному течению жизни, получать удовольствие и не заниматься никакими важными делами, все равно сейчас толку не будет. А с четверга предстоит закатать рукава и действовать, чтобы наверстать все сейчас и не тащить за собой «хвосты» недоделанных дел.

Скорпион

Жизнь Скорпионов начнет стремительно меняться. Будут приходить новые люди, начнут возникать блестящие идеи, откроются богатые возможности для реализации самых смелых планов. Это вас полностью захватит, вы будете трудиться не покладая рук, приближая достижение заветной цели. Проявите терпение – Москва не стразу строилась, для всего нужно время.

Стрелец

Стрельцы – известные специалисты по связям с общественностью. Это ваша сильная сторона на этой неделе – наводите мосты, завязывайте знакомства, обрастайте полезными связями. Главное, держите эмоции в узде и не реагируйте на критику. На самом деле никто не собирался вас тыкать носом, вам действительно хотят помочь. А напряжение сбрасывайте в спортзале.

Козерог

В первую половину недели Козероги будут главными героями труда. Вам под силу окажутся задачи, с которыми не справился никто. Понятное дело, вы будете нарасхват. Это утомительно, но вы сможете в полной мере проявить себя. Ближе к пятнице сбавляйте обороты и посвятите время восстановлению, отдыху и приятному времяпрепровождению.

Водолей

Водолеям стоит помнить, что не все золото, что блестит. И некоторые люди, которые вам мило улыбаются, могут и обмануть. А вот вам лгать или делать что-то аморальное противопоказано – наказание последует незамедлительно. Да и в целом нужно неделю прожить аккуратно и спокойно – так что не хлопайте дверью, может быть, в нее придется вновь стучаться.