Меркурий сливается с туманным Нептуном: какие знаки зодиака ждут сложности в личной жизни с 12 марта

Неблагоприятный день в плане отношений.

Овны

Поскольку общительный Меркурий сливается с туманным Нептуном, стоит воспринимать слова окружающих с оговорками. Хотя те, с кем вы общаетесь, имеют благие намерения, существует вероятность неоднозначного восприятия. И хотя в этом нет ничего личного, вы можете вступить в ненужный конфликт. Вы добьетесь большего успеха, если будете работать в одиночку над собственным продуманным планом.

Львы

Положение планет может заставить вас задуматься о том, что кто-то действительно чувствует по отношению к вам. Вы надеетесь лучшее, но не можете быть в этом уверены. Если вы отталкиваетесь от недавних событий, вы еще больше запутаетесь. Подождите несколько дней, и у вас появится более четкое представление о том, что происходит и стоит ли продолжать эту связь.

Рыбы

Вы можете задуматься, почему вы принимали кого-то как должное, ведь ваши отношения кажутся шатким и даже ненадежным. Не делайте резких движений, а понаблюдайте за развитием событий в ближайшие дни. Не стоит торопиться.

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