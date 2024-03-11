Какие знаки зодиака могут потерять работу с 11 марта

Неблагоприятный день в отношении карьеры.

Близнецы

Внешне вы можете казаться решительным, но внутри у вас будут сомнения. Это чувство может заставить вас сдержаться от необходимых действий. Планетарная энергия побуждает вас обратиться к своей интуиции и подумать, почему вы пока не чувствуете себя готовыми.

Весы

Кто-то будет так ярко описывать новую возможность, что вы подумаете, что за нее нужно хвататься как можно быстрее. И если вы не поинтересуетесь деталями, то можете так ничего и не понять подвоха, пока не станет слишком поздно. Не принимайте чьи-то слова на веру, это может обернуться не очень хорошо. Не все то золото что блестит!

Стрельцы

Не стоит давать какие-либо обещания или брать на себя обязательства, даже если кажется, что все идеально и ничего не может пойти не так. Меркурий и Нептун, находящиеся в тесном взаимодействии, могут внушить вам ложное чувство безопасности. То, в чем вы были уверены, может пойти наперекосяк, так что подумайте дважды.

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