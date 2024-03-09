Какие знаки зодиака не смогут сдержать эмоции с 9 марта и навредят окружающим

Сегодня для всех знаков зодиака важно удерживать эмоции под контролем, избегать споров и разрешать конфликты мирным путем.

Близнецы

Вас ждут вызовы со стороны окружающих, но лучше не вступать в пререкания. Игнорируйте негатив и продолжайте двигаться вперед – именно так вы сможете преодолеть сложности. Будьте готовы к зависти со стороны конкурентов.

Весы

Конфликты, которые, казалось бы, ушли в прошлое, могут снова всплыть. Будьте осторожны с высказываниями, чтобы не разжечь огонь старых разногласий. Постарайтесь оставаться нейтральным наблюдателем, пока Марс не поможет прояснить ситуацию в начале следующей недели.

Скорпионы

Звезды подталкивают вас к активному общению и налаживанию новых контактов. Это время для расширения круга общения и проявления себя в социальных сетях. Погрузитесь в мир общения и ваши сильные стороны проявятся с небывалой силой.

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