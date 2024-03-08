Каким знакам зодиака на поберечь здоровье с 8 марта

Овны

Сегодня здоровье может заставить побеспокоиться, особенно для Овнов. Но давайте посмотрим на это с другой стороны: даже в такие дни есть место позитиву. Не поддавайтесь плохому настроению – это снижает иммунитет. Если в середине дня вас застанет головная боль, не паникуйте, это временно.

Стрельцы

Стрельцам следует обратить внимание на зрение – оно может давать сбои из-за негативного планетарного влияния. Рассмотрите поход к офтальмологу, а для облегчения симптомов помогут промывания глаз отваром ромашки.

Рыбы

Если вас беспокоит горло, стоит поискать причину в психологических факторах. Возможно, ваши нерешенные проблемы начинают давать о себе знать. Поэтому не перегружайте себя работой сегодня – ваша нервная система тоже нуждается в заботе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».