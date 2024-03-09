Гороскоп на неделю с 11 по 17 марта для всех знаков зодиака

Что ж, нас ждет еще одна неделя, которую нужно будет провести в стиле «тише воды ниже травы». Нужно помнить, что в спорах этой недели истина точно не родится, а пререкаться с начальством – себе дороже. Позиция, конечно, конформистская, и бунтарям будет как кость в горле, но поверьте, так будет лучше для всех.

Отдыхаем, копим силы, снимаем стресс самыми разными водными процедурами.

Teleprogramma.pro подскажет, всем ли знакам Зодиака нужно придерживаться этих правил или исключения все-таки есть.

Рыбы

Если кто-то помогает вам не так, как вы хотели, это не значит, что все делается вам назло. Эти люди на вашей стороне, просто проявляют свою заботу как умеют. Цените это.

Любовь

Главный совет: не придирайтесь к любимым по пустякам. А прошлое оставьте в прошлом. Свободным представителям знака знакомства пока лучше отложить, время для этого неподходящее.

Финансы

В первую половину недели отнеситесь к деньгам максимально серьезно и избегайте лишних трат. А вот во второй половине можете побаловать себя приятными покупками.

Здоровье

Очень удачная неделя, чтобы прививать полезные привычки и избавляться вредных. Здоровое питание и физические нагрузки – первые ваши товарищи.

Овен

Овнам нужно хорошо отдыхать, и тогда энергия будет бить ключом. Вы сможете убедить кого угодно в чем угодно, переделать кучу дел, которые раньше никак не шли, обаять всех вокруг, познакомиться с интересными людьми. Это отличное время для решения сложных вопросов. Выходные проведите в приятной компании, с теми, кто вам дорог.

Телец

Начало недели посвятите ударному труду. А со среды вы сможете себе позволить оглядеться вокруг и понять, что мир состоит не из одной работы. Не дайте этому прекрасному открытию пропасть зря и обязательно найдите время для общения с семьей и друзьями.

Близнецы

Чем Близнецы способны заниматься профессионально – так это попытками прыгнуть выше головы. Время от времени у вас это получается, но на этой неделе все же соразмеряйте свои желания со своими же возможностями. Если что-то не успеваете – перенесите. В этом нет ничего страшного, это не проигрыш, а всего лишь верное планирование.

Рак

Работа у Раков временно отойдет на второй план – у вас и без бесконечных рабочих задач есть чем заняться. На первом месте окажутся межличностные связи, общение и социальная жизнь. Только не перечьте руководству, особенно ближе к концу рабочей недели, проблем не оберетесь.

Лев

Львам на этой неделе нужно быть спокойными и невозмутимыми как сфинксы. Раздражающих факторов хоть отбавляй: встречи будут переноситься, планы – меняться, какие-то мелочи могут все время выводить из себя. Но если вы сохраните нужный настрой, все они разобьются о ваше спокойствие, а вы сделаете свое дело.

Дева

Девы – товарищи многозадачные. И на этой неделе вы в этом будете хороши как никогда, особенно если не станете рассчитывать на других и возьметесь за дела самостоятельно. Сумеете и в работу погрузиться, и про личную жизнь не забыть. Главное, поменьше распространяйтесь о ваших успехах – завистники не дремлют.

Весы

Если вы чувствуете, что настало время перемен, не нужно изо всех сил стараться сохранить все в неизменном виде. Перемены в любом случае наступят, и пусть лучше это произойдет осознанно и под вашим чутким руководством. И не критикуйте окружающих, помогите им словом или делом – хорошо будет и вам, и им.

Скорпион

Благоприятная неделя для Скорпионов, особенно если вы не станете ни с кем ругаться. Вас ждет встреча с очень важным человеком, от которого во многом зависит ваш дальнейший успех. Будьте собой – и сможете его очаровать. А вот тех, кто попытается вернуться из прошлого, гоните взашей – от них ничего не дождаться, кроме беспокойства и неприятностей.

Стрелец

Стрельцы пребывают в мрачном настроении духа. То новости приходят не ахти какие, то неприятности валятся, что еще что-то… Присмотритесь к своему окружению. Может статься, что это даже не вы сами себя накрутили, а вас кто-то методично накручивает. На самом деле не все так плохо, как вам кажется. Избавляйтесь от хлама и лишних людей – полегчает.

Козерог

На этой неделе Козерогам хорошо бы поработать из дома, если есть такая возможность. Так вы сможете многого достичь. Вы любите жить по строгому плану, поэтому включите в план импровизацию и оставьте место для маневра. Позвольте себе большую свободу действий, чем обычно, и обязательно отправьтесь в поездку, даже пусть и небольшую.

Водолей

Водолеи часто полагаются на спонтанные решения и импровизацию, но на этой неделе стоит брать пример с Козерогов – заняться тщательным планированием и хорошо подумать о своих целях и о том, как их достичь с наименьшими затратами. Хорошая неделя для работы и обработки любой приходящей информации.