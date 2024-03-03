Чего должны опасаться Овны, Тельцы, Близнецы и Раки на неделе с 4 по 7 марта — нервы на изломе

Астролог Людмила Митрохина поделилась прогнозом на короткую праздничную неделю с 4 по 7 марта, назвав знаки зодиака, которые испытают на себе давление кармической планеты Хирон. Эксперт посоветовала некоторым из них проявить осторожность, тогда они не привлекут к себе лишних проблем. Лучше всего просто отсидеться.

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Овны с нетерпением ждут перемен, они готовы к тому, что их жизнь поменяет вектор. Особенно такая трансформация затронет карьеру этого знака зодиака. Для того, чтобы достичь желаемого результата, успеха на службе и продвижения, Овнам придется обратить внимание на детали. Единственное, чего стоит остерегаться этому знаку зодиака, так это переохлаждения, иммунитет Овнов может дать слабину.

Тельцы должны проявить осторожность. Самым напряженным днем для них станет 5 марта — именно тогда будут запущены кармические процессы. И Тельцы получат то, что заслужили. А что именно, зависит только от них. Остальная часть недели обещает быть спокойной, если этот знак зодиака проявит терпеливость.

Если Близнецы рассчитывают на молниеносное пополнение бюджета, то зря. При этом все дела и встречи, которые пройдут в этот период с 4 по 7 марта будут весьма продуктивными. Представительницы прекрасного пола могут рассчитывать на ценный подарок от поклонников. Стоит опасаться лишних трат и пустых финансовых надежд.

Раки захотят что-то изменить в своей жизни. Единственное, им не стоит делать резких и поспешных выводов до 6 марта. Именно спешка станет главным врагом этого знака зодиака. Им следует действовать в привычном режиме, выжидая благоприятный момент для рывка. Тогда все удастся.

По материалам 7days