Единственное условие для счастья Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков в марте — их главная опора

Тамара Глоба в своем YouTube-калане поделилась прогнозом на март, назвав условия для счастья и везения, перечислив знаки зодиака с особой миссией. Их будут ждет важные перемены.

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Овны

Март откроет перед ними важные интересные события, которые будут связаны с друзьями, личными делами. Первые недели месяца это время для задела на будущее. О себе напомнят друзья, Овны будут строить планы и находить пути для самореализации.

«Будьте очень осторожны в финансовых проектах и вопросах — особенно в период конца первой декады и начала второй декады месяца», — заверила Тамара Глоба.

На первый план во второй декаде месяца выйдут интеллектуальные способности Овна. Благодаря им у этого знака зодиака появится шанс продвинуть свои идеи, обзавестись полезными знакомствами, открыть перспективное дело на долгие годы.

Тельцы

Окажутся в центре внимания давних друзей, которые предложат им новые проекты в начале месяца. Но они едва ли будут успешными и долгосрочными. Поэтому лучше отказаться от участия в сомнительных делах. Вторая половина месяца наиболее удачная, она принесет хорошие возможности в творчестве и личных делах. Тельцов ждут перемены на работе. Также их будут волновать дела близких. Этот знак зодиака возьмется за продвижение нового плана, который окажется успешным. Тельцы находятся в процессе подготовки к новому этапу года. Она проявят себя с лучшей стороны.

Близнецы

В начале месяца столкнутся с приостановкой некоторых проектов по решению вышестоящего руководства. Можно сказать, что начальство будет притормаживать все идеи этого знака зодиака. Именно близкие люди, и особенно друзья, принесут Близнецам значительный успех. Общие начинания принесут этому знаку благоприятное развитие. Их будут ждать перемены в будущем. Поддержка понадобится тем, кто дорог Близнецам. Это могут быть друзья или члены семьи.

Раки

Март станет для них периодом важных свершений и перемен. Они построят для себя новый карьерный план. Идеи будут появляться сами собой, а руководство сделает все, чтобы продвинуть новые проекты. При этом Ракам нужно беречь близких и свою семью. На первый план выйдут жилищные вопросы. Дальние дороги и поездки принесут этому знаку зодиака перемены. Вдали от дома их будут ждать перспективные проекты, которые обеспечат материальный успех. В поездках нужно проявить осторожность и повышенное внимание.