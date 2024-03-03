Какие знаки зодиака будут стоять на пороге открытий с 3 марта

Овны

Хотите сделать свой дом теплым и гостеприимным или превратить его в уютное любовное гнездышко? В то время как сочная Венера и напористый Марс соединяются в Водолее, вы можете провести инвентаризацию своего декора, чтобы сделать его более ярким. Вы приложите все усилия, чтобы ваше жилище выглядело так, как вы мечтали.

Близнецы

У вас найдутся идеальные слова для любого случая. И в них будет ровно столько страсти, чтобы убедить. Если вы чего-то хотите, вы будете знать, за какие ниточки потянуть, чтобы это произошло. И велика вероятность, что вы будете настолько настойчивы и обаятельны, что добьетесь своего.

Водолеи

Вас может захватить блестящая идея, которая поможет вам реализовать свои мечты и цели и увеличить доход. Ваша голова и сердце могут сойдутся в убеждении, что это именно то, что приведет вас к успеху. Всплеск энтузиазма, который вы почувствуете, может увлечь вас за собой, придав импульс и уверив в том, что вы на правильном пути.

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